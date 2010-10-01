Ряд общественных организаций начинают социальную акцию по борьбе с раком молочной железы

Киев. 1 октября. УНИАН. Ряд общественных организаций Украины при поддержке фармакологических предприятий и Национального института рака начинают общую социальную акцию по борьбе с раком молочной железы “7 минут ради жизни”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Союза защиты прав пациентов “Здоровье нации” Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

Она отметила, что определяющим в проблеме заболеваемости и лечения рака молочной железы (РМЖ) является информированность, своевременное обследование, современное оборудование, адекватное медицинское лечение и профессионализм врача.

“Почему наш проект называется “7 минут ради жизни”? Потому что 7 минут нужно, чтобы провести самообследование. Как это сделать - об этом узнает очень большое количество женщин, потому что мы печатаем около 200 тысяч листовок, которые разойдутся по всей Украине через аптечную сеть”, - сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Предусматривается распространение листовок в сети аптек “Наша аптека” и “Фалби”, которых в целом насчитывается около 200 в разных городах Украины.

В рамках проекта с понедельника в столичном метрополитене разместят плакаты с изображением Мадонны Леонардо да Винчи как символа материнства, и надписью “7 минут ради жизни”. “7 минут потрать сегодня, и ты сохранишь здоровье, красоту и жизнь”, - прокомментировала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Кроме того, предусмотрена публикация тематических материалов в популярных женских журналах; размещение плакатов акции на бигбордах в городах Украины. А 20 октября – во Всемирный день борьбы с раком молочной железы в супермаркетах и магазинах красоты волонтеры общественных организаций, которых можно будет идентифицировать по розовым шарфам, будут раздавать листовки, которые также будут призывать женщин обратить внимание на свое здоровье.

В течение октября женщины также смогут по всем вопросам относительно РМЖ звонить по телефону на “горячую” линию, которая будет действовать в рамках социального проекта “7 минут ради жизни” (044-503-05-97).

Присутствующий на пресс-конференции главный онкохирург Минздрава Украины Иван СМОЛАНКА отметил важность профилактики РМЖ, а также своевременной диагностики заболевания. По его информации, РМЖ является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин как в Украине, так и в целом в мире. В частности, в мире регистрируется ежегодно более 1 млн. женщин, у которых впервые выявляют РМЖ, и около 600 тысяч погибают ежегодно, в Украине почти 16 тыс. регистрируется ежегодно и около 8 тыс. женщин умирают.

“Большой проблемой у нас в Украине оказывается то, что более четверти женщин попадают к специалистам, к сожалению, уже в запущенных стадиях”, - подчеркнул главный онкохирург Украины.

По его словам, основным фактором, который приводит к тому, что женщины поздно обращаются к специалистам, является то, что, обнаруживая у себя опухоль, а 70-80% женщин впервые сами у себя обнаруживают опухоль, прибегают к нетрадиционным методам лечения – идут к фитотерапевтам, биоэнергетикам, экстрасенсам, теряя время. В результате опухоль прогрессирует и переходит в запущенное состояние.

“Здесь важно, чтобы женщина была направлена на специалиста, ведь при ранних стадиях возможно выполнить органосберегающую операцию. Потому что женщина очень часто боится и из-за этого не идет к врачам, что может потерять молочную железу”, - отметил И.СМОЛАНКА.

Врач также обратил внимание на то, что чем раньше женщина начнет лечение, тем меньше средств оно потребует. На поздних стадиях, по его словам, лечение обойдется больной в 25 раз дороже, чем на ранних.

И.СМОЛАНКА советует женщинам уделить внимание профилактике заболевания и проводить самообследование не реже 1 раза в месяц. Чтобы свести к минимуму шансы заболеть РМЖ, женщина должна вести здоровый образ жизни со сбалансированным питанием, избежанием лишних животных жиров, достаточно насыщенным витаминами А, Е, D. “Кроме того, своевременная диагностика и верное лечение доброкачественных заболеваний молочных желез, которых намного больше, чем злокачественных”, - добавил онколог. Также, по его словам, усиленное внимание должно быть в критические для развития РМЖ возрастные периоды – это после 40 лет. Почти 90% женщин, болеющих РМЖ, это женщины после 40 лет. Пик наблюдается после 50-ти лет.

Представитель фармацевтической компании, которая поддерживает акцию, руководитель отдела онкологии ООО «Рош Украина» Владимир ПЕДЬКО, со своей стороны, отметил, что одно из главных заданий в работе компании – способствовать повышению качества медицинских услуг. Деятельность «Рош Украина», по его словам, на сегодняшний день сосредоточена не только на выпуске современных лекарственных средств, но и на развитии диагностики. Он подчеркнул важность решения проблем диагностики и лечения онкологии совместными усилиями бизнеса и общественных организаций. “Между прочим, я убежден, что развитие какой-либо компании невозможно без взаимодействия с общественностью”, - добавил он.