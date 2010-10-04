Центр политического образования запускает разъяснительный проект для повышения избирательной активности молодежи

Киев. 4 октября. УНИАН. Общественная организация "Центр политического образования" при поддержке посольства США в Украине с 6 октября запускает в сети Интернет социальный разъяснительный проект "Молодежь в выборах" для повышения избирательной активности молодежи на местных выборах 31 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор развития этого Центра Наталия ДАВЫДОВА.

"Мы ожидаем, что активность молодежи на этих выборах будет низкой - ведь статистика, к сожалению, говорит о пассивности молодых избирателей и объясняет, что молодежь даже не понимает важность пользования своим избирательным правом. Наша цель - сделать молодежь не арифметическим, а политическим большинством. Для этого мы внедряем разъяснительную работу на приблизительно пяти социальных сайтах в сети Интернет", - сказала она.

При этом Н.ДАВЫДОВА отметила, что организация не поддерживает ни одного из кандидатов на выборах и не будет вести никакой агитации за них, кроме непосредственно разъяснительной работы относительно необходимости молодежи прийти на избирательные участки и сделать в зависимости от вкусов и взглядов свой сознательный выбор.

"Для нас не имеет значенияза кого молодой человек пойдет голосовать. Для нас имеет значение, чтобы он вообще пошел голосовать", - сказал Н.ДАВЫДОВА.

Подробнее о проекте желающие могут узнать из сайта Центра: www.cpe.org.ua