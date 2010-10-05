Киев. 5 октября. УНИАН. «Зеленые» организации Украины, Беларуси, России и Казахстана создали Евразийское объединение зеленых партий.

На пресс-конференции в УНИАН соответствующее соглашение подписали лидер украинской партии «Зелені» Александр ПРОГНИМАК, лидер белорусской партии «Зеленые» Олег НОВИКОВ, лидер российского экологического движения «Зеленые» Анатолий ПАНФИЛОВ, лидер казахской Партии зеленых Руханият Серикжан МАМБЕТАЛИН.

Вступая на пресс-конференции, А.ПРОГНИМАК отметил, что существующая логика развития человечества, основанная на неограниченном увеличении использования материальных и энергетических ресурсов, привела к деградации природных экосистем, разрушению среды обитания и здоровья людей. Согласно декларации принципов ЕОЗП, экономический кризис и связанные с ним увеличение безработицы и обнищание населения провоцирует людей на действия, чреватые экологическими и социальными катастрофами. Человечество и глобальная экосистема находятся в состоянии глубокого антагонизма, что чревато медленной гибелью всего живого.

По словам А.ПРОГНИМАКА, «осознание грядущей катастрофы ставит нас перед необходимостью глубокого переосмысления своих места и роли, кардинальной переоценки ценностей в целях создания условий, обеспечивающих сохранение и восстановление природной и социо-культурной среды». Среди таких условий лидер «Зелених» назвал переориентацию социально-экономических приоритетов с развития общества потребления на создание общества устойчивого развития, переход к преимущественному использованию технологий, продукты и отходы которых быстро разрушаются до природных соединений, содержащихся в атмосфере, гидросфере и литосфере, кардинальное сокращение добычи и использования углеводородов, снижения энергоемкости продукции и энергопотребления.

А.ПРОГНИМАК также добавил, что одной из основных целей «зеленых» является прекращение строительства новых энергоблоков АЭС и постепенное закрытие уже действующих.

Как отметили участники пресс-конференции, для реализации указанных целей и создается Евразийское объединение зеленых партий. В его рамках будет создана неправительственная система сбора, анализа и распространения информации о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения, предупреждения экологически опасных последствий. Также, в соответствии с соглашением, участники организации создают систему контроля за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, намерены предпринять максимум усилий для реализации возможности личного участия в разработке «зеленого» законодательства, осуществлять пропаганду «зеленого» образа жизни, участвовать в экологическом воспитании и обучении.

Соглашение открыто к подписанию руководителями других партий и движений, которые разделяют его принципы.