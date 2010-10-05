Киев. 5 октября. УНИАН. Гражданская сеть “Опора” заявляет о многочисленных нарушениях во время кампании по выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября.

Об этом представители “Опоры” заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Ход местных выборов: наибольшие нарушения, наибольшие угрозы”.

Как отметила председатель правления ГС “Опора” Ольга АЙВАЗОВСКАЯ, обнародованные выводы и заявления основываются на первых результатах национальной кампании по мониторингу выборов в местные органы самоуправления, которую организация начала 11 сентября.

“177 общественных наблюдателей следят за ходом избирательной кампании во всех областных и районных центрах Украины. Им удалось собрать факты использования админресурса, подкупа избирателей, “черного пиара”, - заявил пресс-секретарь “Опоры” Дмитрий ГНАП.

Как констатировала О.АЙВАЗОВСКАЯ, действующее избирательное законодательство во время организации, проведения и установления результатов волеизъявления граждан дает преимущество политическим силам, которые входят в состав парламентского большинства – за счет их максимального представительства в избирательных комиссиях разного уровня.

“Кроме того, нас беспокоит распределение руководящих должностей в избирательных комиссиях территориального уровня”, - подчеркнула она.

Так, по данным “Опоры”, больше всего председателей, заместителей и секретарей ТИК – в целом 1042 должности – получили представители Партии регионов, Народной партии и КПУ. В то же время, оппозиционные парламентские партии смогли обеспечить себе вдвое меньшее представительство в теризбиркомах.

“С самого начала регистрации мы видим, что ТИК предоставляли преимущество трем парламентским политическим силам для того, чтобы они могли занять привлекательные для агитации места в избирательном бюллетене”, - отметила О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Представители “Опоры” привели примеры, что первым номером в бюллетенях для голосования на выборах в областные советы Партия регионов значится в 16 областях, “Батькивщина” – в одной области; в бюллетенях для голосования по выборам депутатов городских советов – Партия регионов находится под №1 в 16 областных центрах, “Батькивщина”, КПУ и партия «Совесть Украины» - в одном городе.

“Таким образом, из-за отсутствия жеребьевки во многих избирательных комиссиях возникали столкновения вокруг наиболее привлекательных порядковых номеров в бюллетенях. Неединичные конфликты были зафиксированы в Волынской, Луганской, Львовской, Херсонской областях”, - отметила руководитель “Опоры”.

Также общественные активисты констатируют, что во время этой избирательной кампании представители власти в регионах используют административный ресурс для предоставления преимуществ или поддержки тем или другим кандидатам.

“Мы фиксируем случаи, когда должностные лица делают это в рабочее время”, - сообщила О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Кроме того, заявляют в “Опоре”, активно используются налоговые, контрольно-ревизионные, правоохранительные органы для воздействия и давления на кандидатов.

“Массовость открытия социальных магазинов или различных подобных заведений свидетельствует о том, что в этой местной кампании ставится акцент и на подкупе избирателей, хотя он и не прямой”, - отмечается в результатах общественного мониторинга кампании местных выборов, проведенного активистами ГС “Опора”.