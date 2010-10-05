Активисты Киевской областной организации партии «Батьківщина» голодают против отказов в регистрации легитимных кандидатов в депутаты

Киев. 5 октября. УНИАН. Сегодня активисты Киевской областной организации партии «Батьківщина» объявили бессрочную голодовку с требованием к территориальным избирательным комиссиям зарегистрировать легитимные списки кандидатов в депутаты от партии «Батьківщина».

Об этом председатель фракции ВО «Батьківщина» в Киевском областном совете Владимир ПОДРЕЗОВ, депутат Броварского городского совета, руководитель городской организации партии «Батьківщина» Анатолий КРИВОНОС и председатель Киево-Святошинской районной организации партии Сергей ГРОМОВОЙ сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН, подписав соответствующее заявление.

«Сегодня мы начинаем голодовку в помещении областной партийной организации, которая находится на бульваре Леси Украинки, 26, а уже завтра начинаем голодовку под стенами Центральной избирательной комиссии», - заявил В.ПОДРЕЗОВ.

По его словам, таким образом члены партии «Батьківщина» хотят выразить протест против отказов ТИК регистрировать легитимных кандидатов от партии в депутаты районных, городских и сельских советов.

«Это протест против политического произвола, это протест против исполнителей политических заказов в Минюсте, ЦИК, ТИК, судов всех уровней… Власть должна прекратить террористический захват оппозиционной политической силы и зарегистрировать кандидатов от настоящей партии «Батьківщина» под руководством Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил В.ПОДРЕЗОВ.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что будут голодать до отмены фальшивых списков кандидатов от «клонированной» партии «Батьківщина». При этом они заверили, что «есть люди, которые будут поддерживать эту акцию».

Комментируя ситуацию с отказом в регистрации настоящих списков кандидатов в местные советы Киевской области, А.КРИВОНОС отметил, что власть еще не прибегала к таким циничным методам расправы с оппозицией.

«Такого иезуитского метода борьбы с оппозицией не было. Леонид Даниилович в этом просто отдыхает», - сказал А.КРИВОНОС.

Продолжая тему, В.ПОДРЕЗОВ подчеркнул, что «сегодня уже очевидно, что честные выборы в Украине не состоится, значит, нельзя и говорить о том, что честные выборы в Украине будут». По его убеждению, нынешние выборы являются подготовкой и «обкаткой» новых методов фальсификаций на будущих парламентских и президентских выборах.

По словам В.ПОДРЕЗОВА, действующей властью и непосредственно Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня, как и в 2004 году, «установлен порядок, когда не важно кто и как голосует, важно кто и как «подсчитает» и составит протокол».

Депутат облсовета при этом подчеркнул, что таким способом партию «Батьківщина» уже не допустили к участию в выборах, кроме Киевской области, во Львовской, Луганской и Тернопольской областях.

«И именно поэтому мы объявляем голодовку с требованием вернуться к честным выборам и сохранить Украине шанс», - подчеркнули подписанты заявления о голодовке.