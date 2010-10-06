Общественная организация предлагает ВР принять закон о собрании членов территориальной общины по месту жительства

Киев. 6 октября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация “Ассоциация содействия самоорганизации населения” предлагает Верховной Раде принять закон об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства.

Об этом шла речь во время презентации в УНИАН проекта Закона Украины “Об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства”, разработанного Ассоциацией содействия самоорганизации населения совместно с Международным фондом “Возрождение”.

Заместитель председателя организации Наталия МИШИНА отметила, что законопроект направлен на “регламентацию самой старой формы прямой демократии”, что позволит гражданам и органам самоорганизации населения реально влиять на решение местных проблем и усилит общественный контроль на местах. В частности, проектом определен порядок созыва и проведения общего собрания членов территориальной общины по месту жительства (дома, улицы, квартала и т.п.) и конференций их представителей, полномочия общего собрания или конференций и порядок реализации их решений.

По словам Н.МИШИНОЙ, сегодня проведение таких собраний или конференций регламентируется только Положением об их проведении, которое содержит лишь общие и фрагментарные нормы, что позволяет местным властям при желании блокировать подобные собрания общин.

Она подчеркнула, что принятие закона будет способствовать активизации органов самоорганизации населения.

“В проекте мы коснулись широкого круга вопросов, когда, на наш взгляд, необходимо учесть точку зрения территориальной общины при принятии того или другого важного решения для местной жизни”, - отметила Н.МИШИНА.

В свою очередь, директор Программы „Усиление влияния гражданского общества” Международного фонда „Возрождение” Алексей ОРЛОВСКИЙ подчеркнул, что сегодняшнее законодательство в сфере местного самоуправления больше вредит самоорганизации населения, чем создает условия для функционирования этих структур.

Он отметил, что в настоящее время очень важно принять такое законодательство, чтобы общественность действительно могла осуществлять контроль за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, за расходованием средств на текущий и капитальный ремонт в домах, на благоустройство придомовых территорий.

“То есть органы самоорганизации населения могли бы решать большое количество проблем, как это и делается в других цивилизованных странах мира”, - отметил А.ОРЛОВСКИЙ.

По его словам, центральная власть фактически игнорирует проблему несовершенства законодательства в сфере “локальной демократии”. Например, недавнее провальное голосование в Верховной Раде Украины за законопроект, который предусматривал внесение изменений в Закон Украины «Об органах самоорганизации населения», который в действующей редакции тормозит развитие местного самоуправления и общественные инициативы. А.ОРЛОВСКИЙ сообщил, что за внесение изменений в данный закон проголосовало всего 7 народных депутатов, остальные просто не принимали участия в голосовании.

А.ОРЛОВСКИЙ подчеркнул, что общественные организации не остановятся и продолжат вести лоббистскую кампанию в парламенте относительно необходимости принятия законопроектов как об органах самоорганизации населения, так и об общем собрании членов территориальной общины по месту жительства.