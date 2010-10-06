Специалисты ожидают в этом году в Украине циркуляцию, по меньшей мере, трех штаммов гриппа

Киев. 6 октября. УНИАН. Специалисты ожидают в этом году в Украине циркуляцию, по меньшей мере, трех разных штаммов гриппа.

Об этом они заявили во время круглого стола в УНИАН на тему: «Украина в канун сезонного гриппа и вирусно-простудных заболеваний: как предотвратить осложнение болезней?».

Заместитель директора Украинского Центра гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Украины Ирина МАРКОВИЧ, ссылаясь на данные наблюдения Всемирной организации здравоохранения в других странах, где эпидемический сезон уже завершился, сообщила, какие именно штаммы вируса могут распространиться в стране.

“Мы ожидаем циркуляцию пандемического вируса, который стал для нас уже сезонным, – это вирус A/California/07/2009 (H1N1), будет циркулировать вирус, который циркулировал в прошлом сезоне, – вирус гриппа В/Brisbane/60/2008, и предусматривается циркуляция нового для нас вируса - вируса А/Perth/16/2009 (H3N2)”, - сказала И.МАРКОВИЧ.

Кроме того, по ее словам, как всегда в Украине будут циркулировать возбудители других респираторных заболеваний.

Также в ходе круглого стола отмечалось, что этой осенью заболеваемость ОРВИ и гриппом будет высокой. Специалисты предусматривают два этапа развития эпидемии. В целом, медики называют разные даты возможного начала эпидемии. Некоторые допускают, что это случится осенью, вместе с тем другие говорят о середине зимы. Первая, невысокая волна заболеваемости, уже прошла в первые две недели сентября. Наибольшее количество больных врачи ожидают в октябре-ноябре 2010 года. Но это, по мнению специалистов, не эпидемия, а сезонное повышение заболеваемости.

По данным Украинского центра гриппа, эпидемии гриппа можно ожидать, скорее всего, в конце октября, в зависимости от погодных условий.

В свою очередь, иммунологи считают, что в связи с сезонными скачками иммунитета и погодными условиями, нужно ожидать минимум двух волн гриппа. Первой – в середине декабря - начале января, а вторая придет, ориентировочно, в феврале.

Заместитель начальника управления организации лечебно-профилактической помощи Киевской горгосадминистрации Владимир ЗАГОРОДНИЙ подчеркнул, что, согласно оперативной информации, на сегодняшний день столица еще не достигла эпидемического порога больше чем на 20%.

“Но, глядя, как изменяются климатические условия, мы прекрасно понимаем, что рост заболеваемости будет”, - сказал он, заметив, что это закономерность.

По словам В.ЗАГОРОДНЕГО, он оптимистично оценивает постепенное снижение температуры воздуха, потому что это будет способствовать уменьшению количества больных. Говоря о профилактике болезней, он заметил, что многое зависит от поведения каждого человека.

Специалисты отмечают, что большое значение имеет своевременная изоляция больных от здоровых людей, применение индивидуальных средств защиты (марлевые повязки), общеоздоровительные мероприятия (закалка организма), употребление большого количества витаминов. Также следует обратить внимание на предотвращение пассивного курения. Доказано, что дети из семей, в которых курят, чаще болеют гриппом и другими ОРВИ. Важно приучить детей мыть руки. Рекомендуется при возвращении домой обязательно вымыть руки, а до того не прикасаться к глазам и носу. Временно уменьшает заболеваемость гриппом закрытие школ в разгар эпидемии гриппа и ОРВИ.

Если же избежать болезни не удалось – специалисты советуют не прибегать к самолечению, а обращаться к врачу, а при выборе медпрепаратов выбирать только качественные лекарства, эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями. Следует отметить, что в Украине на один оригинальный препарат может приходиться до 20 генерических. Избирая между оригиналами и генериками, потребитель должен обращать внимание не на цену саму по себе, но и на состав препарата, страну-производителя, подтверждение его эффективности. Покупая лекарства в аптеке, потребитель также имеет право ознакомиться с соответствующими сертификатами, которые подтверждают качество и регистрацию препарата в Украине.

В.ЗАГОРОДНИЙ обратил внимание и на такое важное средство профилактики, как вакцинация. Он подчеркнул, что это один из самых надежных способов предотвращения болезни.

И.МАРКОВИЧ подчеркнула, что на основе данных ВОЗ относительно распространения гриппа производителям вакцин были предоставлены соответствующие рекомендации, и поэтому все зарегистрированные в Украине вакцины содержат компоненты, необходимые для защиты человека от прогнозируемых штаммов гриппа.

“Поэтому вакцинироваться целесообразно, особенно группам риска, в том числе медицинским работникам”, - подчеркнула она.

По данным Минздрава, за период эпидемии с октября 2009 года по май 2010 года (включительно) в Украине гриппом и ОРВИ (суммарно) переболели 7 753 635 человек (1686,9 случая на 10 тыс. населения), что составило 16,87% всего населения страны.

Среди детского населения уровни госпитализации в прошлогодних эпидсезонах всегда были значительно выше, чем среди взрослого населения, и в годы эпидемии гриппа составляли от 84% до 93%. Однако в начале эпидемического подъема в этом году (44-51 недели) уровни госпитализации были низкими, и колебались от 42 до 61% всех госпитализированных, в среднем, за период эпидемии - 56,3%.