Партия Тигипко разработала собственную концепцию реформирования судебной системы Украины

Киев. 6 октября. УНИАН. Партия Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина» разработала собственную концепцию реформирования судебной системы Украины.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Экспертной комиссии по правовым вопросам и судебной реформе «Сильной Украины», адвокат Александра ПАВЛЕНКО.

«Мы настаиваем на том, чтобы в законодательстве была прописана реальная ответственность судей, чтобы были санкции, нормы, где речь идет о том, что за конкретные нарушения судья должен привлекаться к ответственности», - сказала А.ПАВЛЕНКО.

По ее словам, концепцией также предусмотрено упрощение самого судебного процесса, чтобы он был понятным для простых граждан, которые не имеют возможности оплачивать услуги адвоката, снятие заполитизированности судебной системы, повышение профессионального уровня судей.

«В частности, «Сильная Украина» предлагает повысить возрастной ценз для кандидатов в судьи до 35 лет. Они также должны приобрести практический юридический опыт - не меньше 5 лет», - сказала А.ПАВЛЕНКО, отметив, что назначения судей на должности должны происходить на конкурсных и альтернативных основах.

По ее мнению, изменения, которые состоялись в судебной системе после принятия закона «О судоустройстве и статусе судей», не решили главных проблем в этой сфере, в частности, это не повлияло на снижение уровня коррумпированности и политической заангажированности судей.

«Общество ожидало качественных изменений, а не перераспределения влияния в судебной системе. Профессиональное сообщество возмущено новым видом самой системы и новыми правилами ее функционирования. Принципиальными моментами являются также изменения в процессуальных нормах, которыми мы пользуемся ежедневно, и которые, невзирая на все недостатки, раньше все-таки обеспечивали защиту сторон в процессе, по крайней мере, теоретически», - подчеркнула руководитель Экспертной комиссии.

По словам А.ПАВЛЕНКО, на сегодняшний день в результате реформы заблокированы основные функции Верховного Суда, существенно сокращено количество оснований для обжалования решений высших специализированных судов и тому подобное.

«Относительно других нововведений, которые претерпела система назначения судей, их снятия с должности, привлечения к ответственности и такого понятия как «судейское самоуправление», то здесь нужно учитывать «прозрачность» процессов. На самом деле, при новых условиях вся власть в судебной системе сосредоточена в руках Высшего совета юстиции, что «нивелирует» судейское самоуправление», - отметила партийный эксперт.

Она подчеркнула, что вопрос независимости судебной ветви власти от руководства государства также остался нерешенным.

«Президент и Верховная Рада Украины не исключены из процедуры назначения или снятия судей с должностей, а порядок формирования Высшего совета юстиции четко указывает, что прямая зависимость от всех институтов будет и сегодня», - сказала А.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что партия “Сильная Украина” намерена идти с этой концепцией на будущие парламентские выборы. При этом А.ПАВЛЕНКО отметила, что отмена Конституционным Судом закона о внесении изменений в Конституцию от 2004 года не повлияла на разработку концепции, поскольку те изменения не касалась судебной системы.