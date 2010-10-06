К концу 2011 года все отели Израиля получат "систему звездности"

Киев. 6 октября. УНИАН. Израиль планирует к концу следующего года возобновить принцип классификации каждого отеля по "звездности".

Об этом сегодня на пресс-конференции УНИАН заявил министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ, находящийся в Киеве с рабочим визитом.

"Мы возвращаем систему "звездности" для наших отелей, которая была отменена много лет тому назад... И в ближайший год каждому отелю будет присвоен свой ранг", - сказал он, добавив, что для этого сейчас специальная независимая международная комиссия проводит оценку израильских отелей на соответствие тому или иному рангу примерно по 16 параметрам.

По словам С.МИСЕЖНИКОВА, к концу 2011 года каждый клиент может быть уверен в том, что увиденное им в рекламе соответствует действительности.