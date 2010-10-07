В Киеве 9 октября на Майдане Незалежности состоится акция "Пробег во имя жизни" в поддержку ВИЧ-положительных

Киев. 7 октября. УНИАН. В Киеве 9 октября на Майдане Незалежности состоится благотворительная акция "Пробег во имя жизни" в поддержку ВИЧ-положительных.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил управляющий партнер "Паблисити Украина" Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

"Эта акция будет проходить для того, чтобы проинформировать людей, что эпидемия ВИЧ/СПИД в Украине есть, и ее нужно остановить... Тема нынешнего пробега - дети, живущие с ВИЧ/СПИД. И им будут помогать все люди, которые зарегистрируются на пробег", - сказал Д.ВАСИЛЬЕВ.

По его словам, благотворительный взнос для взрослых людей будет составлять 50 грн., а для младших - 30 грн. "Все деньги будут направлены в детскую больницу "Охматдет", - добавил он.

"Очень важно, что "Пробег во имя жизни" смог мобилизовать вокруг себя десятки тысяч людей, но еще важнее, чтобы он помог мобилизовать десятки тысяч долларов средств, которые будут перенаправлены на профилактику, лечение и уход за ВИЧ-инфекцированными", - в свою очередь, добавил координатор системы ООН, постоянный представитель ПРООН в Украине Оливье АДАМ.

Благотворительная акция начнется на Майдане Незалежности в 11.00 9 октября. Акция организована Всеукраинской благотворительной ассоциацией "Равный - равному" и будет проходить при поддержке Представительства ООН в Украине, Киевской городской государственной администрации. Информационным партнером мероприятия стала Национальная телекомпания Украины.

"Мы очень благодарны всем общественным организациям и инициативам, которые на сегодняшний день на собственные силы и средства проводят мероприятия и инициируют подобные акции. Мы всегда будем их поддерживать и в будущем работать, чтобы через несколько лет статистика и ситуация с распространением ВИЧ/СПИД в Украине улучшилась", - сказал начальник Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта КГГА Владимир ФИЛИППОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно регистрируются 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией в молодом возрасте. С каждым годом количество новых случаев заболевания ВИЧ/СПИДом увеличивается, приблизительно, на 10%.

По оценкам ООН, количество ВИЧ-положительных и больных СПИДом в Украине достичь 360 тысяч, что составляет, приблизительно, 1,33% от количества взрослого населения страны.

В то же время, согласно официальной статистике, на учете в специализированных учреждениях Украины состоят около 167 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, из них 33 тысячи - больные СПИДом.