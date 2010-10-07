В 2011 году уровень безработицы в Украине может сократиться до 7,7% – МОТ

Киев. 7 октября. УНИАН. Согласно методологии Международной организации труда (МОТ), в 2011 году уровень безработицы в Украине может снизиться до 7,7%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН национальный координатор МОТ Василий КОСТРИЦА.

В частности, он выразил оптимизм в связи с обнародованными прогнозами Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым экономический рост в Украине в 2011 году повысится до 4,5%. В связи с такими улучшениями уровень безработицы в стране в следующем году может сократиться до 7,7%.

В то же время, по словам В.КОСТРИЦЫ, если в дальнейшем уровень безработицы не будет активно сокращаться, то в Украине может усилиться обеспокоенность с связи с ухудшением социальной ситуации.

В то же время, первый заместитель Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ) Анатолий АКИМОЧКИН негативно оценил требование МВФ сократить фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, он отметил, что повышение пенсионного возраста для женщин увеличит количество безработных, поскольку люди предпенсионного возраста практически не могут устроиться на работу.

По мнению А.АКИМОЧКИНА, на сегодня правительство может увеличить поступления налогов и социальных платежей, в частности, в бюджет Пенсионного фонда, повысив заработные платы и выплатив все задолженности по ним.

Как отметил глава Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей КОРЧИНСКИЙ, проектом Налогового кодекса в том виде, в котором он на сегодня существует, уничтожается малый бизнес, что также негативно повлияет на уровень занятости в стране, поскольку у людей, которые занимались малым предпринимательством, практически нет возможности снова устроиться на работу.

Как напомнил В.КОСТРИЦА, согласно прогнозам МОТ, развитые страны достигнут докризисного уровня занятости до 2012 года, менее развитые – до 2015 года. «Этим странам необходимо дополнительно создать почти 8 млн. рабочих мест, а в целом всем странам мира, по которым ведется мониторинг, необходимо создать, чтобы вернуться к докризисному уровню занятости, около 14,5 млн. рабочих мест. Это не учитывая тех молодых поколений, которые выходят на рынок труда», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-июня 2010 года уровень безработицы в Украине, по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 9,2% от общей численности трудоспособного населения и 8,5% от численности населения в возрасте 15-70 лет.

*** Сегодня, 7 октября, в мире отмечают Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд».