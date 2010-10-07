Visa выступает за безопасность безналичных платежей

21 сентября 2010 г. Visa организовала и провела в Киеве Форум по безопасности операций c платежными картами. Более 80 представителей основных игроков платежной индустрии в Украине посетили мероприятие и обсудили различные аспекты защиты информации и борьбы с мошенничеством в области использования платежных карт. Участники Форума поделились своим опытом с коллегами и осветили основные проблемы, с которыми сталкивается отрасль. Майк Смит, глава департамента управления рисками в Азиатско-Тихооокеанском регионе, Азии, странах СНГ, Юго-Восточной Европе, Visa, представил Стратегию компании по управлению рисками и рассказал об основных задачах платежной индустрии в сфере обеспечения безопасности.

Лариса Макарова, региональный менеджер по управлению рисками в Украине, Республике Беларусь, Грузии, Армении и Молдове, Visa, выступила с докладом, в котором рассказала о текущей ситуации в области защиты транзакционных данных, динамике снижения уровня несанкционированных операций по картам Visa в Украине и представила участникам Форума обзор новых инструментов, разработанных Visa, с помощью которых представители рынка смогут усовершенствовать системы по управлению рисками в банках.

Участники Форума обсудили последние изменения требований по сертификации банков на соответствие Стандарту защиты информации в индустрии платежных карт (PCI DSS), который разработан для защиты информации и предотвращения мошеннических действий посредством универсальных политик и методик информационной безопасности.

В Форуме также приняли участие представители компаний «Диболд» и «Ланит», ведущих поставщиков терминального оборудования и разработчиков программного обеспечения.

Майк Смит, глава департамента управления рисками в Азиатско-Тихооокеанском регионе, Азии, странах СНГ, Юго-Восточной Европе, Visa, отметил: «Обеспечение безопасности и усиление доверия держателей карт к безналичным платежам является одним из основных приоритетов Visa. В этом отношении огромное значение приобретает слаженная работа всех участников рынка, направленная на защиту информации и предотвращение мошенничества. Мы в компании Visa уже давно заняли активную позицию по развитию более широкомасштабных и более высокого уровня стандартов работы нашей отрасли. Такие конференции, как Форум по безопасности операций c платежными картами в Киеве, помогают отрасли двигаться в правильном направлении».

Форум был призван обеспечить активный обмен информацией в сфере безопасности безналичных платежей, глубже изучить проблемы уязвимости платежной информации и преимущества внедрения PCI DSS, а также познакомить участников украинского рынка с передовыми разработками в данной сфере.

Visa занимает передовые позиции в области обеспечения защиты информации и противодействия мошенничеству при использовании платежных карт. Компания Visa осуществила значительные инвестиции в технологии по предотвращению мошеннических операций и продолжает разрабатывать и внедрять новые инновационные программы, направленные на обеспечение безопасности платежей и защиту держателей карт. Усилия Visa в сфере безопасности позволили сократить уровень мошенничества более чем в 2 раза за последние 20 лет и стабильно удерживать его на уровне исторического минимума, что позволяет потребителям по всему миру и в Украине в частности с уверенностью использовать карты Visa для осуществления платежей.

*** Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua

Пресс-служба Visa Inc. в Украине Татьяна Патокова

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