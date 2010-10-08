Решение социальных проблем - прибыльный бизнес

В Украине стартует международный проект «Содействие социальному предпринимательству»

Решение социальных проблем – полноценная коммерческая деятельность, которая может и должна приносить прибыль владельцу на уровне любых других бизнес-активностей – убеждают организаторы проекта «Содействие социальному предпринимательству в Украине»: Британский Совет в Украине, Фонд Восточная Европа, PricewaterhouseCoopers в Украине и Эрсте Банк. Главная цель программы – отбор перспективных проектов в сфере социального предпринимательства и поддержка развития бизнеса, целью которого является решение социальных проблем украинского общества.

Организаторы объявляют открытый набор участников в программу «Содействие социальному предпринимательству». Участниками могут стать негосударственные организации, предприниматели и представители коммерческих организаций, заинтересованные в создании и развитии социального бизнеса. Участники программы – желающие начать свой социальный бизнес – получат профессиональные знания, юридическую и бизнес консультации, а также финансовую поддержку.

Проект предусматривает насыщенную образовательную составляющую: серию тренингов и семинаров с привлечением украинских и международных экспертов, специализирующихся на проблемах социального предпринимательства. Цель тренингов - помочь участникам разработать коммерческую идею, оценить финансовые и юридические потребности бизнес-проекта, узнать об особенностях лицензирования и налогообложения социального предпринимательства в Украине.

После прохождения учебной программы, у участников будет время для оформления своей бизнес-идеи. Лучшие бизнес-планы на создание или развитие социального предпринимательства, отобранные на конкурсной основе, получают гранты и финансирование от партнеров проекта.

Срок подачи заявок со стороны потенциальных участников программы заканчивается 25 октября. Сейчас география проекта охватывает три региона Украины – Львовскую и Донецкую области, а также Автономную Республику Крым.

Социальное предприятие - это бизнес, который преследует преимущественно социальные цели, доходы которого направляются главным образом на саморазвитие, общественные дела или на решение острых социальных проблем. Такое предприятие действует по всем законам бизнеса и приносит прибыль, поэтому не считается благотворительной организацией. Социальное предпринимательство чрезвычайно динамично развивается в европейских странах, решая проблемы безработицы, социальной защиты и общественного вовлечения. В частности, только в Великобритании действуют более 50,000 таких предприятий.

За дополнительной информацией обращайтесь к Александре Чуваковой,

менеджеру PR-агентства Pillar | Hill & Knowlton

chuvakova@pillarpr.com.ua

или по телефону 044 459 34 37

Проект «Содействие социальному предпринимательству» объявляет набор участников в программу по развитию социального предпринимательства в Автономной Республике Крым, Донецкой и Львовской областях.

Участникам, отобранным в ходе конкурса, программа предлагает: · тренинговые семинары, которые помогут узнать больше о социальном предпринимательстве, разработать коммерческую идею, оценить юридические и финансовые аспекты, узнать об этапах регистрации предприятия, лицензирования, налогообложения, анализ рисков и т.п.;

· консультационную поддержку при подготовке бизнес-планов от тренеров и экспертов проекта;

· финансирование реализации лучших бизнес-планов создания или развития социального предприятия, отобранных на конкурсной основе, посредством грантов от партнеров проекта.

Требования к участникам:

· желание начать или развивать свой бизнес, нацеленный на решение социальных проблем; понимание социальных проблем в Украине и идеи для их решения

· опыт практической работы в бизнесе или в хозяйственной деятельности общественных организаций

· желание получать новые знания о социальном предпринимательстве и способствовать развитию этого сектора в Украине

· готовность самостоятельно компенсировать стоимость проживания и проезда к месту проведения тренинга (Автономная Республика Крым, Донецк или Львов)

· владение английским языком является желательным, но не обязательным.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо: · скачать и заполнить анкету участника

· подготовить резюме на украинском или русском языке

· составить сопроводительное письмо с обоснованием мотивации для участия в программе

Присылайте указанные документы до 25 октября 2010 на адрес socialenterprise@britishcouncil.org.ua с пометкой «Набор участников».

Подтверждение участия в программе будет направлено отобранным участникам до 10 ноября 2010 г.

За более подробной информацией об участии в проекте, обращайтесь к Людмиле Таценко,

менеджеру проекта: socialenterprise@britishcouncil.org.ua, тел. (048) 718-81-19/39.