Компания «МСМ Онлайн» объявила о запуске с 1 октября первой части MMORPG «Синдикаты Аркона». «Синдикаты Аркона: Начало» - первая украинская бесплатная многопользовательская ролевая онлайновая игра в стиле кибер-панк. Игровой мир представляет собой единственный сохранившийся после катастрофы город будущего, где игроки могут общаться, объединяться в синдикаты, торговать, воевать и главное захватывать территории. Игра ориентирована на широкую аудиторию, прежде всего, на любителей PVP режима. «Синдикаты Аркона» имеют ряд особенностей, выделяющих проект среди большинства современных MMOPRG игр.

Уникальный SCI FI мир. Технологически развитый город будущего состоит из множества уникальных районов, гармонично сочетает элементы современного мира и кибер-панка.

Основа геймплея игры - масштабные PVP бои (игроки против игроков). Объединения игроков могут захватывать и контролировать стратегически важные районы города, тем самым, влияя на расстановку противоборствующих сил и на дальнейшее развитие мира игры. Именно возможность захвата территорий вызывает наибольший интерес у игроков.

Графические возможности клиентской части базируются на платформе next-gen движка Unigine. Это позволяет получить непревзойденный по качеству, абсолютно новый уровень графики, который не доступен в других онлайн-играх. Уникальная технология серверной геометрии дает возможность создавать мир с мобами, которые действуют самостоятельно и непредсказуемо, что повышает азарт и приносит дополнительные эмоции игрокам.

Лояльная к пользователю версия модели free2play не вынуждает игрока вкладывать средства. Игра позволяет развивать персонажа до любого уровня без дополнительных затрат.

Это первая MMO игра подобного класса, созданная в Украине командой отечественных разработчиков и на деньги украинских инвесторов.

В рамках игры работает Реферальная программа. Игрокам предоставляется возможность привести друзей и получить за это бонусы.

Два этапа тестирования игры на протяжении года выявили высокий интерес аудитории к проекту. Релизная версия доработана с учетом пожеланий игроков, принявших участие в закрытом и открытом бета-тестировании. Алексей Довгодько, руководитель проекта, уверен, что вселенная «Синдикатов Аркона» найдет своих почитателей: «Как известно, ценители MMORPG-жанра уже пресытились фентезийными мирами и изголодались по свежим идеям и стилю кибер-панк. Этот голод мы и хотим утолить запуском данного проекта. Нами поддерживается тесный контакт с игровым сообществом, что позволяет постоянно добавлять в игру новые свойства и возможности, которые востребованы пользователями».

Более подробную информацию можно получить на сайте http://syndicatesofarkon.com,

по e-mail: pr@syndicatesofarkon.com.

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