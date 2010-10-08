Международные эксперты обеспокоены информацией о преследованиях со стороны СБУ и применении админресурса

Киев. 8 октября. УНИАН. Международные эксперты обеспокоены информацией о фактах преследования Службой безопасности Украины и применения административного ресурса со стороны государственных структур.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН член делегации Международного демократического института (МДИ) по проведению оценивания предвыборной среды Дэйвид КОЛЛЕНЕТТ.

“Делегацию глубоко тревожит услышанная нами информация о преследовании общественных активистов со стороны Службы безопасности, а также полученные нами отчеты о применении административного влияния со стороны государственных структур”, - отметил он.

Также международных экспертов тревожит принцип формирования избирательных комиссий. В частности, эксперт подчеркнул, что механизм формирования комиссий и их руководящего состава вызывает опасение, что председатели комиссий могут злоупотреблять своим служебным положением. Обратил он внимание и на проблему клонирования партийных организаций, давление на средства массовой информации через их владельцев.

Член делегации Кристина ВИЛФОР проинформировала, что делегация, которая находилась в Украине с 3 по 7 октября, состояла, по сути, из двух международных предвыборных делегаций, работа которых была организована Национальным демократическим институтом (НДИ) и Международным фондом по избирательным системам (МФИС).

По ее словам, делегация провела оценку предвыборной среды, а именно: агитационной кампании, законодательной базы, роли местных внепартийных наблюдателей, достоверности информации, представленной в СМИ, и их влияния на формирование общественного мнения. Все мероприятия, организованные делегацией, имели беспристрастный характер и отвечали требованиям законов Украины и международным стандартам мониторинга выборов, которые представлены в Декларации принципов международного наблюдения за выборами. Делегация имела встречи с представителями правительственных структур, в том числе с Президентом, с разными участниками избирательного процесса, в том числе с Центральной избирательной комиссией Украины, украинскими организациями наблюдения за выборами, представителями политических партий, кандидатами, а также международными организациями.

По результатам своего визита делегация Международного демократического института презентовала сегодня свой отчет по оценке подготовки Украины к местным выборам.

В заявлении делегация приветствует обещание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить демократичность этих выборов, которые станут первыми после его вступления в должность. Они обращают внимание на то, что законодательная база этих выборов содержит позитивные изменения по сравнению с предыдущим законодательством. В то же время, по мнению международных экспертов, необходимо срочно принять дополнительные меры в части практического применения закона с целью повышения уровня прозрачности избирательного процесса и уровня доверия избирателей.

Д.КОЛЛЕНЕТТ отметил, что новый закон о выборах содержит некоторые улучшения по сравнению с предыдущими законодательные акты. “Но мы считаем, что нужно как можно быстрее внести дополнительные изменения в законодательство относительно повышения уровня прозрачности процесса”, - отметил Д.КОЛЛЕНЕТТ.

Он подчеркнул, что политические изменения, которые произошли в последнее время в стране, создают дополнительные вызовы для демократии.

В отчете отмечается, что международные эксперты во время встреч слышали обеспокоенность по поводу недавнего решения Конституционного Суда об отмене политической реформы, а также относительно соответствующих законодательных изменений, в результате которых произошла реструктуризация баланса между исполнительной и законодательной ветвями власти в интересах института Президента. “Встречи делегации показали, что такие быстрые законодательные изменения, проведенные парламентом при условиях недостаточного обсуждения, дали основания для развития уже существующих сомнений относительно способности власти быть нейтральным администратором”, - подчеркивают международные эксперты. По их мнению, накануне выборов такое восприятие неминуемо влияет на уровень доверия к справедливому проведению избирательного процесса.

“С нашей точки зрения следующие выборы в Украине могут проходить в ситуации политической поляризации и определенного недоверия между политическими оппонентами относительно поведения друг друга”, - сказал Д.КОЛЛЕНЕТТ. В отчете отмечается, что шесть из семи партийных лидеров (кроме Партии регионов), с которыми встретилась делегация, рассказали о случаях запугивания своих кандидатов представителями власти. Они рассказали о фактах, когда потенциальным кандидатам предлагалось либо не баллотироваться вообще, либо баллотироваться от Партии регионов.

“Общий политический климат, в котором будут проходить эти выборы, характеризуется значительной политической поляризацией сил и определенным цинизмом в подходе к выборам”, - сказал Д.КОЛЛЕНЕТТ.

Заместитель директора департамента Евразии МДИ Кейти ФОКС рассказала, что в своем заявлении МДИ также дал ряд рекомендаций власти. В частности, в краткосрочных рекомендациях, по ее словам, эксперты призывают власть провести расследование обвинений в злоупотреблениях служебным положением государственными служащими во время выборов, в том числе каких-либо форм притеснений или вмешательства в дела кандидатов или наблюдателей; обеспечить равные условия и благоприятный климат для проведения свободных выборов; запретить использовать административный ресурс в интересах кого-либо из кандидатов или партий; безотлагательно рассматривать запросы от общественных организаций, которые осуществляют наблюдение.

К.ФОКС отметила, что среди долгосрочных рекомендаций содержится призыв к полному расследованию жалоб на давление со стороны представителей власти на бизнес-интересы владельцев СМИ; укрепление независимости судебной ветви власти с целью содействия верховенству права и повышения доверия граждан к судебной системе. По мнению экспертов, парламенту следует изучить возможности для создания внепартийных независимых избирательных комиссий на основе соглашения между основными партиями и др.

Член делегации МФИС Гевин ВАЙС отметил, что новая версия закона о местных выборах была принята в конце июля с многочисленными важными изменениями. Новый закон содержит многих позитивных изменений, но, вместе с тем, многие аспекты этого закона могут повлечь ухудшение законодательной базы для проведения выборов. По его мнению, в некоторых случаях изменения к закону ослабили законодательную базу и ее соответствие международным избирательным стандартам, в других случаях нормы закона остались нечеткими или лишенными понятных инструкций. В случае, если закону недостает четкости, это может использоваться с целью манипулирования избирательным процессом и быть основанием для обеспокоенности. В связи с этим МФИС рекомендует правительству Украины и Центральной избирательной комиссии обеспечить рассмотрение определенных вопросов с целью проведения легитимных выборов в органы местного самоуправления, которые будут проходить 31 октября и в будущем.