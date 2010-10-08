В клинике “Инновация” рак молочной железы лечат органосохраняющих методом

Киев. 8 октября, УНИАН. Специалисты медицинской клиники “Инновация” проводят лечение пациентов с диагнозом рак молочной железы с помощью единственного в Украине аппарата интраоперационной рентгенотерапии INTRABEAM, который позволяет проводить органосохраняющие операции на молочной железе.

Об этом специалисты клиники сообщили на пресс-конференции в УНИАН на тему «Клиника «Инновация» представляет революционную тактику лечения рака молочной железы».

Как отметила кандидат медицинских наук, лучевой терапевт высшей категории, заведующая отделением лучевой диагностики и терапии медицинской клиники “Инновация” Татьяна УДАТОВА, если раньше при определенных показаниях женщине удаляли молочную железу, то благодаря аппартату интраоперационной рентгенотерапии INTRABEAM стало возможным сохранение молочной железы с хорошим косметическим эффектом, соблюдая при этом все принципы современной онкологии.

“Аппарат INTRABEAM - это рентгентерапевтическая установка, которая имеет малую проникающую способность ионизирующего излучения, и те ткани, которые находятся под опухолевым образованием, получают минимальную дозу облучения. Это дает возможность сохранить здоровыми окружающие ткани»,- сказала Т.УДАТОВА.

Также, по ее словам, использование INTRABEAM дает возможность сократить послеоперационный курс дистанционной лучевой терапии в среднем на 2-2,5 недели. При этом Т.УДАТОВА отметила, что аппарат может использоваться только при І и ІІ стадиях заболевания. «К сожалению, процент таких пациентов невысок», - добавила она.

Кроме того, специалисты клиники сообщили, что клиника предоставляет скрининговые программы для раннего выявления патологических образований. В клинике также имеется аппарат для проведения дистанционно-лучевой терапии - линейный ускоритель, который применяется для использования наружного метода облучения. На этом аппарате можно проводить лечение всех локализаций злокачественных опухолей. При этом все пациенты, которые подвергаются лучевому методу лечения, должны иметь четко установленный диагноз, который подтверждается цитологическим или гисталогическим исследованием.

Как сообщила директор клиники «Инновация» Снежана БЫКОВА, клиника находится в с. Лютеж Вышгородского района Киевской области. «Несмотря на то, что клиника работает только один год, она уже обслужила тысячи пациентов из Украины и стран ближайшего зарубежья»,- сказала С.БЫКОВА. По ее словам, в клинике работают специалисты высокого класса, которые проходили стажировку в международных клиниках по маммологии и проблемам рака молочной железы. « На сегодняшний день мы можем заявить, что в нашей клинике предоставляется полный спектр услуг, которые позволяют диагностировать и лечить рак молочной железы»,- добавила С.БЫКОВА. Она сообщила, что в клинике, которая занимает площадь более 3 тыс. кв. метров, есть стационар на 60 мест.