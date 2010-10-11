Комитет избирателей будет просить ЦИК зарегистрировать более 1 тысячи своих официальных наблюдателей на местных выборах

Киев. 11 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины в ближайшее время обратится к Центральной избирательной комиссии с заявлением о регистрации более 1 тысячи официальных наблюдателей КИУ из 23 регионов Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

Он напомнил, что 8 октября на своем заседании Центральная избирательная комиссия приняла постановление «О регистрации официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины». Этим постановлением были зарегистрированы 15 официальных наблюдателей от КИУ, в том числе и председатель правления КИУ А.ЧЕРНЕНКО.

По словам председателя правления КИУ, представители Комитета стали первыми зарегистрированными официальными наблюдателями от всеукраинских общественных организаций на будущих местных выборах в Украине. Наблюдатели КИУ будут осуществлять долгосрочное и краткосрочное наблюдение за ходом кампании по выборам депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, которые состоятся 31 октября 2010 года.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, в целом за местными выборами будут наблюдать почти 2 тысячи человек от КИУ.