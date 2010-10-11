Эксперты констатируют, что на местных выборах комиссии не обязаны использовать сертифицированные средства опломбирования

Киев. 11 октября. УНИАН. В Ассоциации производителей систем опломбирования заявляют об отсутствии в законе о местных выборов нормы об обязательности использования средств опломбирования с повышенной защитой.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав ЦИРЕНЬ.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, во время выборов Президента Украины и народных депутатов Центризбирком использует исключительно номерные пластиковые пломбы повышенной защиты, которые отвечают требованиям конструкции избирательных урн, и специальные защитные пакеты для отправки оригиналов протоколов участковых комиссий в ТИК. “К сожалению, такие требования отсутствуют относительно выборов депутатов в местные советы”, - сказал он.

По словам Р.ЦИРЕНЯ, во время проведения местных выборов территориальные избирательные комиссии должны самостоятельно обеспечить участковые избирательные комиссии средствами опломбирования и опечатывания. При этом, отметил он, Центризбирком предусмотрел в смете на проведение местных выборов средства на использование 2 номерных пластиковых пломб на избирательную урну и 2 защитных пакетов для оригиналов протоколов на избирательный участок.

По словам Р.ЦИРЕНЯ, Ассоциация предоставила исчерпывающую информацию членам ТИК относительно возможности своевременного обеспечения сертифицированными изделиями, которые подтвердили свою эффективность. Он заметил, что Ассоциация надеется, что комиссии не будут прибегать к опломбированию и опечатыванию самодельными изделиями. Р.ЦИРЕНЬ также напомнил, что ТИК до конца этой недели имеют возможность подать свои заявки на закупку соответствующих изделий, которые прошли сертификацию.