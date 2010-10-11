КИУ призывает должностных лиц воздержаться от агитации на местных выборах в рабочее время

Киев. 11 октября. УНИАН. Комитет избирателей Украины призывает всех должностных лиц воздержаться от агитации в рабочее время или взять отпуск на время проведения избирательной кампании по местным выборам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО.

По его словам, по данным КИУ, во всех без исключения регионах в выборах принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, которые часто используют служебное положение для агитации за ту или иную политическую силу. “Эта практика всегда была в Украине, но если занимаются агитацией, то не должны делать это хотя бы в рабочее время”, - добавил он.

Кроме того, по словам А.ЧЕРНЕНКО, с приближением выборов увеличилось количество случаев использования недобросовестной конкуренции, публикации заказных материалов в СМИ и использования “черного” пиара субъектами избирательного процесса.

В отдельных случаях КИУ фиксировал использование криминальных методов в политической борьбе (нападение на офисы партий, угрозы активистам).

КИУ призывает правоохранительные органы оперативно реагировать на все указанные факты и привлекать к ответственности нарушителей.