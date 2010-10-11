Члены общественной организации просят парламент создать ВСК относительно незаконного задержания правозащитника Косарева

Киев. 11 октября. УНИАН. Члены Всеукраинской общественной организации "Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией" просят Верховную Раду создать Временную следственную комиссию по расследованию незаконного задержания работниками Николаевского УВД по подозрению у вымогательстве руководителя этой организации Алексея КОСАРЕВА.

Соответствующее обращение сегодня на пресс-конференции в УНИАН объявил первый заместитель председателя "Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией" Георгий БЛОЩИЦА.

"В Комитете считают, что Николаевское УВД выполняет заказные действия владельцев незаконных игральных залов. Мы обращаемся к Президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру с просьбой создать парламентскую следственную комиссию и взять эту ситуацию под личный контроль", - отмечается в заявлении.

"Мы сегодня требуем и обращаемся открыто к нашему Президенту, которого мы избирали, - мы хотим помочь государственным органам, милиции, выполнять закон. Ведь общественные организации - это глаза и уши закона", - сказал Г.БЛОЩИЦА.

При этом он подчеркнул, что задержание А.КОСАРЕВА связано исключительно с разоблачениями членами Комитета противоправных действий со стороны отдельных должностных лиц и бизнес-структур, которые заинтересованы в существовании наркопреступности, запрещенного игрального бизнеса. "Мы раздражаем и владельцев игрального бизнеса, и тех лиц, которые "крышуют" игральный бизнес...", - отметил Г.БЛОЩИЦА. По его убеждению, задержание из-за надуманных обвинений активистов Комитета свидетельствует о том, что "сегодня в Украине делается попытка убить общественное правозащитное движение".

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции президент ВГО "Движение против наркомании и наркокоррупции" Роман ТРОХИН заверил: "Мы будем отстаивать КОСАРЕВА до конца! Надо будет - мы объявим голодовку! Надо будет - мы соберем своих активистов под стенами Кабинета министров, Верховной Рады, Администрации Президента". По его словам, 8 октября члены общественных организаций уже провели пикетирование МВД Украины, а завтра намерены провести аналогичное мероприятие возле здания АП.

Как сообщал УНИАН, А.КОСАРЕВ был задержан 6 октября в одесском офисе общественной организации сотрудниками УБОП УМВД Украины в Николаевской области.

По данным милиции, активисты «Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» посещали предпринимательские структуры, требуя у их владельцев деньги за то, что не будут сообщать в правоохранительные органы о нарушении законодательства, обнаруженного во время посещения и проверок”.

Как утверждают в милиции, А.КОСАРЕВ задержан во время передачи средств в сумме 7,5 тыс. грн. Всего же стражами порядка задокументировано 14 эпизодов преступной деятельности указанной группы, установленная сумма ущерба превышает 100 тыс. грн.

Во время санкционированного обыска в офисе и на квартирах задержанных изъяты два газовых пистолета, пистолет «Макарова» травматического действия и охотничье ружье.

В отношении задержанного возбуждены 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст.189 УК Украины (вымогательство).