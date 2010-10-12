В Киеве 28-29 октября пройдет международная конференция, посвященная IT-технологиям

Киев. 12 октября. УНИАН. В Киеве 28-29 октября т.г. пройдет масштабная международная конференция, посвященная IT-технологиям IDCEE 2010 (Investor Day Central Eastern Europe).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании – соорганизатора конференции GrowthUP Incubator Денис ДОВГОПОЛЫЙ.

По его информации, на конференцию планируют приехать около 1500 участников со всего мира: веб-специалистов, инвесторов, венчурных фондов, топ-менеджеров ведущих компаний, занимающихся интернет-технологиями, и пр.

По словам Д.ДОВГОПОЛОГО, в ходе конференции состоится знакомство потенциальных инвесторов с проектами стартапов. Всего получено около 3 тыс. заявок на участие в презентации, из которых эксперты отобрали 150 участников.

Также Д.ДОВГОПОЛЫЙ сообщил, что планируется привлечь около 300 экспертов, которые окажут помощь украинским предпринимателям в сфере высоких технологий. «Мы надеемся, что это будет лучшее мероприятие такого плана в Европе», – сказал он.

Как отметила директор по странам СНГ венчурного фонда TA Venture, также выступившего соорганизатором конференции, Виктория ТИГИПКО, организаторы конференции ставят перед собой задачу «сделать Украину центром венчурного бизнеса Центральной и Восточной Европы». По ее словам, Украина занимает удобное географическое положение, имеет безвизовый режим, а также огромное количество ІТ-специалистов высокого класса.

По информации В.ТИГИПКО, сегодня разработкой программного обеспечения в Украине занимается более 50 тыс. человек, а наша страна входит в пятерку крупнейших стран – производителей программного обеспечения. В Украине в год производится программного обеспечения примерно на 1 млрд. долл., при этом 70% от произведенного идет на экспорт, отметила В.ТИГИПКО.

По ее мнению, основной задачей сегодня является налаживание сотрудничества между украинскими предпринимателями в сфере ІТ-технологий и международными венчурными фондами. Именно такую цель ставит перед собой организуемая в Киеве конференция, подчеркнула В.ТИГИПКО.