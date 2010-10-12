ВБ намерен в 2011 году выделить Украине 200 млн. долл. на реализацию проектов энергоэффективности

Киев. 12 октября. УНИАН. Всемирный банк изучает возможность предоставления Украине в 2011 году кредита в размере 200 млн. долл. на реализацию проектов энергоэффекивности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Николай ПАШКЕВИЧ.

«Всемирный банк предусмотрел в своей программе выделить транш Украине 200 млн. долл. на энергоэффективные проекты, и в марте (2011 года) они будут принимать решение», - сказал он.

Глава НАЭР отметил, что указанные средства будут выделены «Укрэксимбанку» для последующего кредитования энергоэффективных проектов в промышленности, бюджетной и коммунальной сферах. Кредитоваться будут проекты, одобренные на уровне НАЭР. При этом процентная ставка по таким кредитам, по словам Н.ПАШКЕВИЧА, будет на 6% ниже среднерыночной.

Справка УНИАН. НАЭР является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения при Кабинете министров Украины.

Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов, в рамках своих полномочий, организовывает выполнение актов законодательства и осуществляет контроль за их реализацией, обобщает практику применения законодательства по вопросам, которые относятся к его компетенции, разрабатывает предложения по усовершенствованию законодательства и в установленном порядке вносит их на рассмотрение Кабмина.