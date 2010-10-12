В Киеве презентовали благотворительный фонд “Российско-украинское сотрудничество”

Киев. 12 октября. УНИАН. В Киеве презентовали Всеукраинский благотворительный фонд “Российско-украинское сотрудничество”.

На пресс-конференции в УНИАН президент фонда Владимир КАРАСЁВ сообщил, что 28 сентября фонд был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Он отметил, что целью работы фонда будет “благотворительная деятельность в интересах развития украинско-российских отношений”.

По словам В.КАРАСЁВА, двустороннее сотрудничество между Украиной и Россией на всех уровнях, начиная с самого высокого, в последнее время активизируется. По мнению президента фонда, важным является то, что в первую очередь это касается экономических взаимоотношений. Он отметил, что большое количество украинских и российских предприятий имеют серьезный потенциал для этого, будут созданы новые рабочие места, результатом чего станет улучшение жизни как украинских, так и российских граждан.

В.КАРАСЁВ сообщил, что фонд заручился поддержкой украинских и российских политиков. Он призвал “меценатов поддержать пример руководства обеих стран по развитию двусторонних отношений”.

Также на пресс-конференции присутствующим продемонстрировали запись видеообращения председателя комитета Госдумы Российской Федерации по экономической политике и предпринимательству, автора программы «Единое государство» Евгения ФЕДОРОВА. Он пожелал успехов в работе фонду и призвал его содействовать развитию экономических отношений между двумя странами.