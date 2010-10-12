Крымские политологи считают, что Партия регионов имеет все шансы на единоличное создание большинства в парламенте АРК

Киев. 12 октября. УНИАН. Крымские политологи считают, что Партия регионов имеет все шансы, чтобы создать большинство в парламенте Автономной Республики Крым.

В частности, во время пресс-конференции в УНИАН, заместитель председателя Ассоциации причерноморских исследований Владимир ДЖАРАЛЛА отметил, что ситуация в Крыму стабильна и прогнозируема. “Можно даже с математической точностью прогнозировать, что произойдет в ближайшее время, после выборов”, - сказал он. По словам В.ДЖАРАЛЛЫ, это связано с тем, что в АРК есть политическая сила, которая пользуется самой большой поддержкой населения – Партия регионов. Он отметил, что в настоящее время можно говорить о том, что крымские элиты себя исчерпали, поскольку “являются крымчанами, а вели себя как временные лица”. В.ДЖАРАЛЛА подчеркнул, что премьер-министр Крыма Василий ДЖАРТЫ, который является представителем Партии регионов, тактически всех обыграл, привлекши на свою сторону членов команды региональных лидеров Крыма. Именно поэтому, по его убеждению, во время этих местных выборов речь пойдет о выживании многих крымских политических сил, которые для Крыма являются привычными. “Партия регионов имеет все шансы создать абсолютное большинство в крымском парламенте и создать единолично власть”, - сказал политолог. В то же время, отметил он, в парламент Крыма также войдут КПУ, “Союз”, “Русское единство” и представители Меджлиса. В.ДЖАРАЛЛА сказал, что большие шансы раньше имела партия “Сильная Украина”, но в последнее время она несколько сдала свои позиции.

В свою очередь сопредседатель Ассоциации политологов Крыма Олег ГАБРИЕЛЯН отметил, что такой результат можно объяснить большим вниманием к Крыму со стороны Президента и власти, к тому же не на словах, а на конкретном выделении средств. “Все идет в дело. Мы видим, как дороги Крыма изменяются. Мы видим реальный результат и это видят люди”, - сказал он.

В свою очередь политолог, директор Таврического института регионального развития Андрей КЛИМЕНКО отметил, что новой власти срочно нужно будет принимать меры, чтобы Крым не стал аутсайдером Черноморского региона. “Крым за последние 7 лет, занимаясь земельными спекуляциями, теряет перспективу стать центром туризма”, - сказал он. По словам А.КЛИМЕНКО, власти придется принимать экстренные меры по экономическому возрождению Крыма.