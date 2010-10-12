Избиратели преимущественно не знают о сути конфликта в Киевской областной организации “Батькивщины” – опрос

Киев. 12 октября. УНИАН. Большинство избирателей не информированы о сути конфликта в руководстве Киевской областной организации политической партии “Батькивщина”.

Об этом говорится в обнародованных сегодня в УНИАН результатах исследования “Политико-социологический аспект предвыборной ситуации в Киевской области”, проведенного Институтом социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины.

Как свидетельствуют результаты опроса, почти 70% избирателей не считают себя информированными о сути конфликта в руководстве Киевской областной организации политической партии “Батькивщина”.

При этом также подавляющее большинство – 81,5% - респондентов заявили, что трудно ответить, кто сегодня является руководителем Киевской областной организации “Батькивщины”.

В то же время, заявляют авторы исследования, среди информированных о сути конфликта 19,1% считают легитимным руководителем организации экс-председателя Киевского областного совета Владимира МАЙБОЖЕНКО и 14,6% - народного депутата из фракции БЮТ Константина БОНДАРЕВА.

Исследование проводилось 24-30 сентября по выборке, которая представляет взрослое население в возрасте от 18 лет. Опрошено 2214 респондентов в 104 населенных пунктах Киевской области, из которых 37 – городские и 67- сельские. Погрешность выборки составляет 2,1%.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялось заседание Киевской партийной областной конференции “Батькивщины”, на котором было принято решение о смене руководства организации. В частности, председателем облорганизации вместо В.МАЙБОЖЕНКО был избран К.БОНДАРЕВ. Однако, заявляют в БЮТ, областное управление юстиции по поручению Министерства юстиции и Администрации Президента отказываются регистрировать это решение.

15 сентября Центральная избирательная комиссия сформировала персональный состав территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября. В частности, в областной ТИК в Киевской области были утверждены кандидаты, предложенные В.МАЙБОЖЕНКО от имени партии “ВО “Батькивщина”.

4 октября пресс-служба народного депутата К.БОНДАРЕВА сообщила, что Киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала Киевской областной организации “Батькивщина” в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский облсовет, вместо этого зарегистрировала избирательный список от псевдоорганизации, которую возглавляет В.МАЙБОЖЕНКО, исключенный из рядов партии Юлии ТИМОШЕНКО.