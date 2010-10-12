Кабмин намерен изучить целесообразность и уместность запрещения рекламы лекарственных средств - Госпотребстандарт

Киев. 12 октября. УНИАН. Кабинет министров Украины намерен изучить целесообразность и уместность запрещения рекламы лекарственных средств. С этой целью дано поручение создать специальную рабочую группу, которая сейчас в процессе формирования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник отдела контроля рекламы Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарта) Олег КАБЕЛЬКОВ.

По его словам, проблему защиты прав потребителей от недобросовестной рекламы безрецептурных препаратов, биологических и пищевых добавок, медицинского оборудования с “волшебными свойствами” можно решить, при доброй воле участников рынка – рекламодателей и распространителей рекламы, - в поле существующего в Украине законодательства.

“Вместе с тем, если такое не произойдет, на сегодняшний день есть два дополнительных направления развития событий”, - подчеркнул О.КАБЕЛЬКОВ.

Первое направление, по его словам, наработка законопроекта, согласно которому любая реклама лекарств должна согласовываться с Министерством здравоохранения. Второе направление, как отметил О.КАБЕЛЬКОВ, более жесткое: “Есть уже поручение изучить вопрос о необходимости и уместности запрещения рекламы лекарственных средств вообще. Есть поручение Кабинета министров о создании соответствующей рабочей группы. Эта рабочая группа в процессе создания. Безусловно, результатов еще нет, но есть вопрос о запрещении рекламы лекарств и биологически активных добавок”.

В то же время, он сообщил, что Госпотребстандарт также разрабатывает законопроект, который уже практически “на выходе”, которым будет запрещено использовать образ и изображение врачей и людей, которые похожи на врачей, при рекламе каких-либо товаров.

“Изображение врача запрещено сейчас лишь в трех случаях – при рекламе лекарственных средств, при рекламе алкогольных и табачных изделий. Мы считаем, что образ врача – один из привлекательных и вызывающих доверие, и его использование способно действовать на подсознание потребителя. Мы считаем, что необходимо запретить использование изображения врача в любой рекламе”, - объяснил О.КАБЕЛЬКОВ.

Присутствующий на пресс-конференции исполнительный директор Всеукраинской Рекламной Коалиции Максим ЛАЗЕБНИК, как представитель рекламной индустрии, отметил, что реклама лекарственных средств на территории стран постсоветского пространства запрещена только в Азербайджане. И такая реклама привела лишь к потерям предприятий-производителей лекарств и компаний медиарынка, поскольку потребители все равно получают рекламную информацию из изданий и телеканалов стран-соседей, где она разрешена. В то же время, М.ЛАЗЕБНИК согласился, что сейчас реклама в Украине не всегда корректна и отвечает законодательству. “Некоторые рекламные постеры содержат утверждения, которые могут ввести потребителя в заблуждение. То есть некоторое преувеличение, гиперболизация есть в рекламе лекарств. Это нарушение действующей статьи закона Украины о рекламе и с такими нарушениями нужно бороться. Но нужно ли запрещать в связи с этим всю рекламу, должна ли страдать вся индустрия? По моему мнению – нет”, - отметил он, аргументируя это тем, что украинское законодательство на сегодня отвечает всем директивам ЕС.

“Те проблемы, которые существуют на рынке, нужно решать ужесточением, но не законодательного поля, а законоприменительного. А именно, то что уже сегодня написано, нужно брать и выполнять всеми субъектами”, - подчеркнул М.ЛАЗЕБНИК.

В свою очередь главный врач одной из частных клиник Владимир НАЗАРЕНКО убежден, что реклама медпрепаратов должна быть, но только среди специалистов медицинской сферы.

Он отметил негативные последствия недобросовестной рекламы, которая сейчас есть в Украине. Так, по его словам, самым распространенным побочным действием, которое является следствием бесконтрольного приема медпрепаратов, является аллергия и токсические отравления организма, в частности поражения печени и почек.

“До 25% городского взрослого населения страдают аллергическими состояниями – астмами, крапивницей и другими поражениями. И до 70% детей страдают из-за бесконтрольного приема медикаментов. Определенную роль сыграла в этом и реклама медпрепаратов. Поэтому я считаю, что использование рекламы в СМИ, в метро, на бигбордах, популярных каналах является неправильным, вредным, и не отвечает гуманной цели медицины”, - заявил он.

“Реклама должна быть среди медицинских работников и для медработников. Должен происходить нормальный, профессиональный отбор лекарств для того, чтобы они реально использовались и лечили”, - отметил В.НАЗАРЕНКО.

По его мнению, необходимо возобновить рецептурное назначение лекарственных средств.