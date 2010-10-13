Антифашистский комитет Украины завтра в Киеве проведет акцию «День борьбы с национал-фашизмом»

Киев. 13 октября. УНИАН. Антифашистский комитет Украины завтра, 14 октября, в Киеве проведет акцию «День борьбы с национал-фашизмом».

Об этом председатель комитета Георгий БУЙКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на Майдане Независимости «мы рассчитываем установить информационно-палаточный городок для встречи с киевлянами и гостями столицы, с лидерами общественных организаций, а также с народными депутатами Украины».

Г.БУЙКО также отметил, что в 16.00 активисты комитета планируют провести митинг под лозунгом «Нет национал-фашизму в Украине!».

При этом председатель Антифашистского комитета Украины напомнил, что 14 октября на государственном уровне празднуется День украинского казачества. По его словам, в Антифашистский комитет Украины входят, среди прочих, «организации казачества - православного казачества».

Г.БУЙКО подчеркнул, что 14 октября участники акции обратятся к руководству страны, «потому что очень мало делается для того, чтобы остановить этих взбесившихся представителей элиты Галицкой и уже не только Галицкой». «Нужно их заставить опомнится не позорить Украину, уважительно относится к гражданам Украины, поскольку в большинстве семей были потери родственников, которые освобождали нашу Украину от немецко-фашистских оккупантов, их сателитов и пособников», - заявил председатель Антифашистского комитета Украины.

По его словам, историки должны рассказать правду о деятельности УПА. «Как бы не ругали националисты Дмитрия ТАБАЧНИКА (министр образования и науки Украины - УНИАН), но он серьезный не только администратор, но и серьезный ученый и специалист, и его работы, конечно, имеют значение», - отметил Г.БУЙКО.

По его словам, «руководство страны должно занимать вот ту позицию, которую пытается реализовывать Президент, но которую пытается потопить команда, которая находится вокруг Президента». При этом Г.БУЙКО добавил: «Для нас, для россиян, для белорусов, для казахов Великая Отечественная война была одна, и, естественно, мы должны писать правду».

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции cекретарь Волынского обкома Коммунистической партии Украины Петро БУЩИК отметил, что «в каждом регионе Украины оставили свои кровавые следы фашисты и их пособники». Он утверждает, что на Волыни в 1941-1954 годах, по неполным данным, погибло свыше 8 тысяч человек. По словам П.БУЩИКА, националисты сожгли его отца, который был председателем районного комитета образования, а также убили 9 учительниц с Полтавской области, которые приехали на Волынь учить детей. П.БУЩИК заявил, что таких «ужасных историй немало».

Кроме того, на пресс-конференции лауреат премии Ярослава Галана Мирослава БЕРДНИК презентовала свою книгу «Пешки в чужой игре. Страницы к истории украинского национализма». По ее словам, в книге «представлена достаточно цельная картина - от возникновения до сегодняшнего дня развития националистического движения». М.БЕРДНИК подчеркнула, что в книге много документальных материалов.