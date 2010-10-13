Украинцы не считают страну демократической и называют развитие экономики важнее демократии - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. Украинцы не считают свою страну демократической и называют развитие экономики важнее, чем становление демократии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты последнего исследования Фонда в Украине “Отношение украинцев к администрации ЯНУКОВИЧА и государственных дел в Украине: результаты исследования IFES”.

В частности, только 25% украинцев считают, что Украина является демократическим государством, по сравнению с 41 процентом тех, кто так не считает. Однако процент людей, считающих Украину демократической страной, все же вырос по сравнению с 15 процентами в 2008 году, отметил Р.ШАРМА.

Также исследование показало, что украинцы поделились почти поровну в отношении к демократическому развитию. 32% украинцев считают, что демократия лучше любой другой формы правления, 25% считают, что в определенных ситуациях недемократические методы могут оказаться лучшими, 27% считают, что для таких людей, как они, форма правления не суть важно, а 16% не определились. Демократия наиболее популярна среди жителей Запада Украины, в то время как апатичное отношение к типу системы государственного управления наиболее распространено на Востоке и на Юге Украины.

Отвечая на вопрос об относительной приоритетности экономического развития и демократических прав, украинцы чаще соглашались с утверждением, что “экономическое развитие должно быть приоритетом для Украины даже при условии свертывания некоторых демократических прав” (45%). Лишь 33% украинцев согласились с тем, что “приоритетом для Украины должно быть соблюдение демократических прав ее граждан, даже за счет сокращения темпов экономического развития", а 22% не определились.

Почти половина украинцев (47%) считают, что демократическая система не является лучшим вариантом для обеспечения порядка, в то время как 36% с этим не согласны, а 18% не определились.

Респонденты поделились поровну на уровне 37% в согласии и несогласии с утверждением, что “более важно, чтобы политические лидеры обеспечивали порядок, нежели защищали демократические права граждан", а 24% респондентов не определились.

Рассматривая различные ограничения, необходимые для обеспечения порядка, большинство украинцев не считают для этого оправданным ограничивать свободу прессы (64%), ограничивать права граждан на протесты (63%) или ограничивать полномочия судов (54%). Респонденты менее склонны высказываться против ограничения деятельности групп граждан/союзов и деятельности оппозиционных политических партий – 44% считают, что не будет оправданным ограничение деятельности общественных союзов и 44% разделяют аналогичную точку зрения об ограничении деятельности политических партий.

Социологи отмечают, что после более чем полугода пребывания Виктора ЯНУКОВИЧА в должности Президента украинцы говорят, что их беспокоит или некоторое свертывание прав и свобод (36%), или же проявления неуважения к правам и свободам (16%). Четверть украинцев говорят, что их удовлетворяет обеспечение уважения к правам и свободам со стороны администрации В.ЯНУКОВИЧА.

Заместитель директора по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ рассказал, что это исследование IFES является уже 18-м исследованием общественного мнения в Украине.

Полевой этап данного последнего исследования проводился 8 - 20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные взвешивались по регионам, возрасту, религиозной принадлежности, полом, чтобы обеспечить репрезентативность для национального распределения взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки составляет плюс/минус 2,6 процента. Полевые исследования и обработка данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).