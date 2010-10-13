Киев. 13 октября. УНИАН. 64% украинцев считают, что изменения к Конституции должны приниматься на общенациональном референдуме.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты исследования “Отношение украинцев к администрации Януковича и государственным делам в Украине: результаты исследования IFES”.

В частности, он заметил, что больше половины украинцев – 64% - считают лучшим путем принятия решений о внесении изменений в Конституцию проведение общенационального референдума, чтобы такие решения принимали сами избиратели. Лишь 13% считают, что изменения должны приниматься голосованием в парламенте, 6% считают, что это должен решать Президент, а 17% не определились с этим вопросом.

Заместитель директора по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ рассказал, что исследование IFES в Украине является уже 18-м исследованием общественного мнения, проведенным IFES в Украине.

Полевой этап этого последнего исследования проводился 8-20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные учитывались по регионам, религиозной принадлежности, возрасту и полу, чтобы обеспечить репрезентативность для национального распределения взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки такого размера составляет плюс/минус 2,6 процента. Полевые исследования и обработку данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).