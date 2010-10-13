83% украинцев не удовлетворены экономической, а 60% - политической ситуацией в стране - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 83% украинцев не удовлетворены экономической ситуацией в Украине в текущем году, а 60% - политической.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты последнего исследования Фонда в Украине “Отношение украинцев к администрации ЯНУКОВИЧА и государственным делам в Украине: результаты исследования IFES”.

Довольны экономической ситуацией в государстве лишь 11%, не определились – 6% опрошенных. Политической ситуацией довольны 29% опрошенных, 11% - не определились.

В то же время социологи обращают внимание на то, что по сравнению с 2009 годом, количество неудовлетворенных уменьшились. Так, в 2009 году состоянием экономики были не удовлетворены 96% украинцев, а политической ситуацией – 92%.

Внешняя политика является единственной сферой, которой украинцы больше довольны (41%), чем недовольны (37%). 22% респондентов не определились. Неудовлетворение внешней политикой существенно сократилось по сравнению с 2009 г., когда недовольство внешнеполитической ситуацией выражали 71% респондентов.

Исследование продемонстрировало, что инфляция сейчас вызывает большую озабоченность общества, поскольку ее вспоминали 75% украинцев как одну из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается Украина, по сравнению с 58% респондентов в 2009 году. Серьезную озабоченность выражали также относительно других проблем: безработицы (56%), бедности (51%), коррупции (37%).

Политические проблемы в текущем году вызывают меньшую обеспокоенность - политические дрязги вспоминали лишь 11% опрошенных, общую политическую нестабильность – 7%, а проблемы в отношениях с Россией – 3%.

Как заметил Р.ШАРМА, данные опросы засвидетельствовали, что половина украинцев (53%) считает, что экономическая ситуация в стране стала хуже, по сравнению с предыдущим годом, 30% считают, что ситуация осталась такой же и только 10% считают, что она изменилась к лучшему, а 7% респондентов не определилось по этому вопросу.

91% украинцев считает, что коррупция очень распространена или скорее распространена в Украине. Отвечая на вопрос о личном опыте коррупционных ситуаций, респонденты приводили два наиболее распространенных случая - требования дополнительной неофициальной оплаты в государственных медицинских учреждениях, чтобы получить лучшее лечение, и вымогание денег сотрудниками ГАИ вместо уплаты штрафов.

В то же время свыше половины украинцев не увидели изменений в других сферах, таких как уважение к правам граждан (54%), борьба с коррупцией (51%) и уважение к свободе прессы (49%). Больше трети украинцев считает, что улучшились отношения со странами Запада (34%) и политическая стабильность в стране (29%). Наибольшее улучшение видят в отношениях с Россией, на такое указывают 65% респондентов.

Заместитель директора по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ рассказал, что исследование IFES в Украине является уже 18-м исследованием общественного мнения.

Полевой этап этого последнего исследования проводился 8 - 20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные взвешивались по регионам, возрасту, религиозной принадлежности и полом, чтобы обеспечить репрезентативность для национального деления взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки составляет плюс/минус 2,6%. Полевые исследования и обработку данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).