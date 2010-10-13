Более 60% украинцев считают, что ограничение свободы СМИ нельзя оправдать обеспечением порядка в стране – опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 63% украинцев считают, что ограничение свободы прессы нельзя оправдать необходимостью обеспечения порядка в стране.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты последнего исследования фонда в Украине “Отношение украинцев к администрации ЯНУКОВИЧА и государственным делам в Украине: результаты исследования IFES”.

Результаты исследования показали, что большинство украинцев обеспокоены некоторым свертыванием прав и свобод в Украине. Так, 36% опрошенных выразили обеспокоенность свертыванием прав, и считают, что украинцы должны внимательно следить за этим, в то время как 16% обеспокоены проявлениями неуважения к правам и свободам, и считают, что украинцы должны быть готовы к акциям протеста против свертывания прав и свобод.

Кроме того, по данным исследования, украинцы также больше склонны считать, что наблюдается уменьшение уважения власти к свободе прессы и правам граждан. Так, 63% украинцев считают, что ограничение свободы прессы и прав граждан не может оправдываться необходимостью обеспечения порядка в стране.

Заместитель директора по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ рассказал, что исследование IFES в Украине является уже 18-м исследованием общественного мнения, проведенным IFES в Украине.

Полевой этап этого последнего исследования проводился 8-20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные учитывались по регионам, религиозной принадлежности, возрасту и полу, чтобы обеспечить репрезентативность для национального распределения взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки такого размера составляет плюс/минус 2,6 процента. Полевые исследования и обработку данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).