44% украинцев считают, что страна движется к нестабильности - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 44% украинцев считают, что страна сегодня движется к нестабильности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты последнего исследования фонда в Украине “Отношение украинцев к администрации ЯНУКОВИЧА и государственным делам в Украине: результаты исследования IFES”.

В частности, по результатам исследования установлено, что через полгода после победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 44% украинцев считают, что страна движется к нестабильности, и только 21% респондентов уверены, что Украина идет к стабильности, остальные опрошенные не определились с ответом.

Р.ШАРМА заметил, что эти данные свидетельствуют о, в целом, негативном восприятии будущего развития страны, в то же время он напомнил о результатах исследования IFES в 2009 г., когда 74% респондентов ответили, что страна движется к нестабильности и только 7% - к стабильности. При этом, по его словам, в начале 2005 года лишь 13% граждан считали, что страна двигается к нестабильности.

Также исследование показало, что с приближением 20-й годовщины независимости Украины, 41% украинцев считают, что ситуация в стране ухудшилась по сравнению со временем, когда была провозглашена независимость, 21% опрошенных считают, что ситуация изменилась к лучшему, 14% убеждены, что ситуация не изменилась, а четверть респондентов (24%) не определились. Среди причин ухудшения ситуации в стране респонденты указали на экономический спад после провозглашения независимости, коррупцию, неэффективное государственное управление и нестабильные отношения с Россией.

Р.ШАРМА отметил, что опрошенные неоднозначно оценили определенные политические шаги и решения новой власти. Подавляющее большинство украинцев (91%) не одобряют решение о повышении тарифов на газ на 50%, а 55% опрошенных не довольны решениями о лишении некоторых частных телеканалов частот для вещания. В то же время, исследование показало, что большинство украинцев поддерживают предоставление русскому языку официального статуса в судопроизводстве (61%) и заявление о сохранении Украиной внеблокового статуса (52%), но относительно других вопросов мнения граждан не совпадают. В частности, 40% украинцев не одобряют соглашение с Россией о продлении аренды Черноморским флотом базы в Крыму, но 45% это соглашение поддерживают. 40% респондентов не довольны приостановлением новой властью движения за признание в мире Голодомора геноцидом, в то время как 20% поддерживают такую политику, а 40% не определились с ответом на этот вопрос.

Полевой этап этого последнего исследования проводился 8-20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные учитывались по регионам, религиозной принадлежности, возрасту и полу, чтобы обеспечить репрезентативность для национального распределения взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки такого размера составляет плюс/минус 2,6 процента. Полевые исследования и обработку данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).