Почти 60% украинцев не верят, что выборы дают им право влиять на принятие решений в государстве - опрос

Киев. 13 октября. УНИАН. 58% украинцев не верят, что выборы дают им право влиять на принятие решений в государстве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда по избирательным системам (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуя результаты последнего исследования Фонда в Украине “Отношение украинцев к администрации ЯНУКОВИЧА и государственных дел в Украине: результаты исследования IFES”.

По данным опроса, только 34% украинцев согласились с тем, что выборы дают им возможность влиять на принятие решений в государстве. В то же время респонденты считают, что их влияние на процессы принятия решений сократилось, по сравнению с выборами 2004 года, но увеличилось, по сравнению с выборами 2008 года.

Больше половины украинцев (56%) отметила, что “очень вероятно” будут голосовать на местных выборах 31 октября, а еще 26% “вероятно” будут голосовать. Указывали, что придут голосовать, большинство респондентов из западных (60%), южных (60%) и восточных (57%) областей Украины, нежели из центральных областей (51%) и Киева (37%).

Кроме того, большинство украинцев считают, что местные выборы будут или абсолютно свободными и честными (12%), или скорее свободными и честными (39%). Меньшее количество опрошенных склонны считать, что выборы будут не очень свободными и честными (26%), или же вообще несвободными и нечестными (11%), а 11% не определились с ответом.

Кроме того, хотя большинство респондентов считают, что выборы в Украине находятся под полным административным контролем (62%), что выше чем в 2009 году (52%), но большинство также несогласно с утверждением, что результаты выборов адекватно отражают фактическое волеизъявление избирателей (52%).

Отвечая на другие вопросы относительно аспектов избирательного процесса, большинство украинцев согласились с тем, что: международные наблюдатели положительно влияют на честность выборов в Украине (72%); считают, что присутствие наблюдателей от политических партий положительно влияет на выборы (66%); чувствуют себя информированными об избирательном процессе в Украине (65%); считают, что наблюдатели от незаангажированных украинских общественных организаций также положительно повлияли бы на выборы (64%); что национальные СМИ обеспечивают надлежащее охватывание партий и кандидатов (63%) и что результаты их голосования останутся в тайне для органов власти (58%). В то же время, меньше половины респондентов соглашается с тем, что национальные СМИ объективно освещают деятельность политических партий и кандидатов в депутаты.

По результатам исследования, 50% украинцев поддерживают недавно внесенные изменения в законодательство о местных выборах, согласно которым половину депутатов местных советов избирают по партийным спискам, а половину - по мажоритарной системе. Только 14% высказались против этих изменений в законодательстве, 37% респондентов не определились.

В ответ на вопрос, какая политическая партия лучше всего представляет интересы таких людей как они, 28% указали Партию регионов, 12% - партию “Батьківщина”, 8% - партию “Сильная Украина”, 4% - “Фронт Змін”, 3% - всеукраинское объединение “Свобода”, 3% - Коммунистическую партию Украины, 1% - Народную партию, а еще 3% опрошенных назвали другие партии. В то же время, 22% опрошенных указали, что ни одна партия не представляет их интересов, а 17% не определились.

Отвечая на вопрос, чьи интересы защищают политические партии, 44% опрошенных ответили, что политические партии защищают только свои интересы, 16% - бизнесовые интересы, 16% - интересы людей при власти, еще 16% ответили, что это зависит от конкретной политической партии, и только 5% опрошенных ответили, что партии защищают интересы украинского народа.

Заместитель директора по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ сообщил, что исследование IFES в Украине является уже 18-м исследованием общественного мнения, проведенным IFES в Украине.

Полевой этап этого последнего исследования проводился 8-20 сентября 2010 г. и охватывал 1519 респондентов по всей территории Украины. Выборка исследования включала национальную выборку в 1269 респондентов, а также дополнительную выборку в 125 респондентов для г. Киева и в 125 респондентов для АР Крым. Данные взвешивались по регионам, возрасту, религиозной принадлежностью и полом, чтобы обеспечить репрезентативность для национального распределения взрослого (18+) населения Украины. Погрешность для выборки такого размера составляет плюс/минус 2,6 процента. Полевые исследования и обработку данных для исследования проводил Киевский международный институт социологии (КМИС), расположенный в Киеве. Исследование финансировалось Агентством международного развития США (USAID).