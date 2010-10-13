«Сильная Украина» представила концепцию коммунальной реформы

Киев. 13 октября. УНИАН. Партия «Сильная Украина» представила концепцию жилищно-коммунальной реформы на пресс-конференции в УНИАН.

По словам руководителя экспертной комиссии по вопросам ЖКХ партии «Сильная Украина» Максима ГОРОДНЕГО, концепция предусматривает преодоление монополизма и создание конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг и управления домами, а также законодательный запрет на совмещение ЖЭКами функций заказчика и подрядчика на коммунальные услуги и обязательный конкурсный отбор обслуживающих предприятий.

Партия также выступает за принятие закона, регулирующего передачу в аренду и концессию объектов водо- и теплоснабжения. При этом передача объектов в концессию должна проводиться только через конкурсный отбор с учетом профильности компании, планируемых вложений и гарантии долгосрочности работы компании.

Руководитель экспертной комиссии считает, что для привлечения инвестиций должны быть созданы законодательные условия, чтобы инвестор получил гарантии возврата инвестиций и долгосрочной работы на рынке ЖКХ. В частности, один из способов привлечения инвестиций предусматривает создание совместных предприятий, в которых присутствовал бы частный бизнес и органы местного самоуправления.

М.ГОРОДНИЙ отметил, что для возвращения инвестиций в тарифе могут закладываться рентабельность и инвестиционная составляющая. При этом независимый регулятор должен следить за тем, чтобы тариф был экономически обоснованным и не содержал составляющих, не имеющих отношения к производству услуги.

Концепция предусматривает постепенную замену общих коммунальных субсидий на адресную помощь для социально незащищенных групп населения.

«Помощь должны получать только самые нуждающиеся слои населения», – сказал М.ГОРОДНИЙ.

Также концепция включает поддержку создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), внедрения принципов софинансирования со стороны государства, органов местного самоуправления и жителей программ по капитальному ремонту многоквартирных домов с их одновременным утеплением и заменой старых коммунальных сетей.

В частности, М.ГОРОДНИЙ считает, что государство должно предоставить адресную помощь по реконструкции «хрущевок» в случае создания в таких домах ОСМД.

Кроме того, партия выступает за реализацию общегосударственной программы, направленной на обеспечение населения качественной питьевой водой, реконструкцию канализационного хозяйства в городах и строительство современных систем очистки сточных вод в сельской местности.