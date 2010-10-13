НКЗУ поддерживает кандидатуру Куспись на выборах мэра Львова

Киев. 13 октября. УНИАН. Народный комитет защиты Украины поддерживает кандидатуру представительницы Народно-демократической партии Светланы КУСПИСЬ на выборах городского председателя Львова.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный секретарь НКЗУ Александр СКИПАЛЬСКИЙ.

А.СКИПАЛЬСКИЙ сказал, что НКЗУ решил поддержать С.КУСПИСЬ, поскольку видит в ней потенциал объединить демократические силы региона. “Опыт, умение С.КУСПИСЬ позволят ей консолидировать вокруг себя демократические силы Львова”, - сказал он. А.СКИПАЛЬСКИЙ считает, что, объединив региональные демократические силы и поддержав это объединение на общеукраинском уровне, “мы сможем создать противовес экспансии Партии регионов”.

Сама С.КУСПИСЬ на пресс-конференции заявила, что Львов для оппозиции является стратегическим городом. “Это последний бастион демократии”, - сказала она. Она отметила, что на сегодня основная борьба за кресло мэра Львова продолжается между кандидатом от Партии регионов Петром ПИСАРЧУКОМ и действующим мэром Андреем САДОВЫМ, которого “также негласно поддерживают регионалы”. Таким образом, заметила С.КУСПИСЬ, власть пытается создать видимость борьбы, хотя в действительности “в случае успеха кого-либо из этих двух кандидатов победят регионалы”.

С.КУСПИСЬ заявила, что контроль над Львовом “регионам” необходим, чтобы не допустить очередной “демократической волны”. “Именно со Львова может начаться очередной демократический подъем”, – считает она.

С.КУСПИСЬ отметила, что у нее как кандидата в мэры есть своя четкая программа действий. Она заявила, что в случае победы хочет создать устав территориального общества Львова. Одним из основных принципов С.КУСПИСЬ является то, что право распоряжаться средствами, полученными от продажи коммунального имущества, должна получить городская община. Кандидатка заметила, что необходимо привести все действия городской власти в плоскость закона, и тогда большинство проблем города перестанут быть неразрешимыми.

Как сообщал УНИАН, Львовская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 21 кандидата на должность городского председателя Львова.