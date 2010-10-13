В издательстве «Наукова думка» в этом году выйдет первый том двадцятитомного Толкового словаря украинского языка

Киев. 13 октября. УНИАН. В этом году в издательстве «Наукова думка» выйдет первый том двадцятитомного Толкового словаря украинского языка.

Об этом заведующая отделом лингвистики Украинского язычно-информационного фонда НАНУ Лариса ШЕВЧЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, словарь представляет «весь массив общеупотребляемого современного украинского литературного языка, начиная от Котляревского и до наших дней”. Л.ШЕВЧЕНКО добавила, что другие тома словаря выйдут в ближайшие годы, если будет соответствующее финансирование.

Директор Украинского язычно-информационного фонда НАНУ, член-корреспондент НАНУ Владимир ШИРОКОВ отметил, что новое издание Толкового словаря украинского языка «лишено коммунистической идеологии», в отличие от словаря, изданного в СССР, который содержал много цитат на марксистско-ленинскую тематику, сейчас неактуальную.

Он добавил, что сейчас есть лишь средства, чтобы издать первый том словаря тиражом одна тысяча экземпляров.

В.ШИРОКОВ также сообщил, что специалистами создан первый полномасштабный электронный словарь украинского языка. По его словам, “на реестре подано 257 тысяч реестровых единиц, где транскрипция к каждой словоформе автоматически строится, выдает синонимию, антонимию и фразеологию”. По его словам, если этот словарь распечатать на бумаге, то его текст занял бы свыше 120 тысяч страниц. При этом В.ШИРОКОВ сообщил, что каждый месяц электронным словарем украинского языка пользуются свыше 30 тысяч человек.

Кроме того, В.ШИРОКОВ сообщил, что 11 октября возле магазина издательства «Словари-Самобранки» на Львовской площади в Киеве состоялся Праздник украинского словаря. По его словам, праздник проводится уже четыре года подряд. В.ШИРОКОВ отметил, что Праздник украинского словаря - “это общественная акция”, цель которой – “привлечь внимание к такой важной теме как словари и их издание, поскольку они играют чрезвычайно важную роль в жизни цивилизованного общества”.

Директор издательства “Словари-Самобранки” Сергей ПАНЧЕНКО отметил, что Праздник украинского словаря проводится с целью популяризации украинской книги, в первую очередь, справочников и словарей. По его словам, в этом празднике приняли участие студенты ряда высших учебных заведений.

Говоря о книжном магазине “Словари-Самобранки”, С.ПАНЧЕНКО отметил, что летом в столице “проводился конкурс на лучшую малую архитектурную форму города Киева, и наш книжный магазин, как малая архитектурная форма, в Шевченковском районе заняла первое место, а по Киеву – третье”.

Он добавил, что за годы независимости Украины в Киеве не было построено помещение ни одного книжного магазина. “Были открыты, но где-то в подвалах, на первых этажах”, - добавил он. При этом С.ПАНЧЕНКО отметил, что эта статистика достаточно негативна, поскольку “на сегодняшний день в Украине выпускается 1,02 книги на одного человека, что в четыре раза меньше, чем в России, и в 8 раз меньше, чем в странах ЕС”.

С.ПАНЧЕНКО также напомнил, что 11 февраля 2009 года была одобрена Концепция государственной целевой программы развития национальной словарной базы до 2015 года. “Но, к сожалению, прежняя власть не смогла утвердить эту программу, хотя должна была это сделать летом 2009 года”, - добавил он. При этом С.ПАНЧЕНКО выразил надежду, что новая власть сможет утвердить такую программу.

Также директор издательства отметил необходимость к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года издать разговорники “хотя бы основных европейских языков” – англо-украинский, немецко-украинский, французско-украинский, итальянско-украинский, испанско-украинский. По его словам, в издательстве “Словари-Самобранки” “разработали разговорники, они готовы к печати, но, к сожалению, как вы понимаете, средств для этого нет”. С.ПАНЧЕНКО считает, что государство должно помочь издателям в этом вопросе, и разговорники должны быть распространены во всех городах, где состоятся матчи Евро-2012.