В Сумской области Партия регионов применяет сетевой маркетинг для обеспечения своей победы на местных выборах – журналисты

Киев. 13 октября. УНИАН. В Сумской области Партия регионов для обеспечения своей победы на местных выборах применяет сетевой маркетинг, который практикуется при продаже пищевых добавок и косметических выборов.

Об этом главный редактор сумской газеты "Панорама" Евгений ПОЛОЖИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Эта технология применяется для агитации на выборах и с помощью админресурса. Это все организовал Никита Г., который родился в России. Некоторое время жил в Украине, а теперь, по данным его личной страницы в Интернете, он живет в Лос-Анджелесе", - сказал Е.ПОЛОЖИЙ.

По его словам, в регион пригласили 20 самых успешных тренеров, которые приводят в "клуб избирателей" по 5-8 людей, которых агитируют голосовать за Партию регионов. Потом эти люди также становятся агитаторами. Е.ПОЛОЖИЙ утверждает, что такая "пирамида" в сентябре насчитывала 17 тысяч сетевых агитаторов, а в октябре их количество увеличилось до 130 тысяч.

Е.ПОЛОЖИЙ добавил, что, по оценкам журналистов, проводивших расследование и принимавших участие в соответствующих мероприятиях, чтобы собрать доказательства, доходы тренера первой линии могут достичь 625 тыс. грн. "Мы посчитали, что всего такая сетевая агитация будет стоить Партии регионов 17 млн. грн.", - заявил он.

Главный редактор газеты уточнил, что тренер получает 10 грн. за каждую анкету, а также 2 грн. за каждого человека, которого приведет в эту "агитаторскую" сеть. В то же время, по его словам, согласно правилам этой технологии, тренер-агитатор до выборов получает лишь 40% средств, а остальные им обещают выплатить лишь после выборов при условии, что Партия регионов наберет 60% голосов избирателей.

Журналисты также сообщили, что главного тренера Никиту Г. в область лично пригласил губернатор Юрий ЧМЫРЬ. "Мы пытались выяснить, гражданином какой страны он является, но нам этого не удалось. Когда я спрашивала его - вы откуда и где будет голосовать, он ответил, что будет голосовать в Одессе. Но у нас есть свидетельства, что он родился в России", - сказала журналист Бюро журналистских расследований "Свідомо" Мария ЗЕМЛЯНСКАЯ.

В свою очередь, руководитель Бюро журналистских расследований "Свідомо" Егор СОБОЛЕВ заявил, что расценивает использование этой технологии как покупку голосов избирателей. "Как раз эта сеть является доказательством того, как законодательство начало нарушаться задолго до выборов. Дело в том, что, по закону, право агитации возникает тогда, когда партия зарегистрирована. Для Сумской организации Партии регионов это произошло 2 октября. Есть много доказательств того, что с лета многие государственные служащие разных уровней агитируют за Партию регионов во всей области", - сказал он.

Е.СОБОЛЕВ считает, что эта сетевая технология должна стать предметом внимания правоохранительных органов. "Мы готовы передать все доказательства правоохранительным органам и дать показания", - отметил руководитель Бюро журналистских расследований.