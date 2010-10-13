Киев. 13 октября. УНИАН. Проект «Політ.ua» намерен расширять свою деятельность в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной годовщине работы проекта в Украине, сообщили его руководители.

Научный руководитель проекта, глава редакционного совета российского проекта «Полит.ру» Борис ДОЛГИН рассказал, что в эти дни исполнился год с момента начала деятельности «Політ.ua» в Украине. Проект начал свою деятельность 7 октября прошлого года публичной лекцией в Киеве российского экономиста Александра АУЗАНА. За это время в «Політ.ua» с лекциями выступили более 30 ведущих украинских и зарубежных историков, социологов, филологов, экономистов.

Б.ДОЛГИН сказал, что идея создания «Політ.ua» возникла у авторов подобного российского проекта «Полит.ру», существующего с 2004 года, которые решили, что было бы полезно организовать в Украине еще одну площадку для интеллектуального диалога. По словам Б.ДОЛГИНА, они не претендуют на то, чтобы быть единственной такой площадкой. «Наоборот, мы хотим, чтобы таких площадок было как можно больше и заинтересованы в сотрудничестве с ними», - сказал он. Научный руководитель проекта также подчеркнул, что его появление ни в коем случае не является попыткой вмешиваться в украинскую политику, влиять на ход политических событий. «Мы из другого огорода. У нас политика обсуждается, но мы не занимаемся борьбой за власть», - сказал Б.ДОЛГИН.

Руководитель проекта Юлия КАДЕНКО отметила, что на сегодняшний день проект состоит из 3 частей – это проведение публичных лекций, сайт polit.ua, на котором размещаются новости и аналитика событий в Украине, а также создание возможностей для интеллектуальных коммуникаций. Она сказала, что в дальнейшем проект намерен развивать свою деятельность не только в Киеве, но и в других регионах Украины. Ю.КАДЕНКО добавила, что недавно проект уже принял участие в Форму издателей во Львове.