БЮТ направит аудиторам нынешней власти материалы о коррупции Азарова – Швец

Киев. 14 октября. УНИАН. Народный депутат от БЮТ Виктор ШВЕЦ предложит компании Trout Cacheris, PLLC, которая якобы доказала нецелевое использование средств правительством Юлии ТИМОШЕНКО, провести аудит о возможной причастности нынешнего премьер-министра Николая АЗАРОВА к махинациям с недвижимостью.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Мы хотим предложить им провести еще один аудит, если они заявляют, что они такие незаангажированные”, - сказал народный депутат.

В.ШВЕЦ напомнил, что 10 сентября он обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ как к председателю Национального антикоррупционного комитета с просьбой принять все меры для проверки достоверности информации, обнародованной в СМИ, относительно возможной причастности Н.АЗАРОВА к коррупционным схемам с недвижимостью. “За подписью заместителя главы Администрации Президента Украины мне сообщили о том, что в случае поступления в Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности информации о неправомерных действиях какого-либо должностного лица комитет должен эти данные передать для проверки в правоохранительные органы. В то же время, отмечаем, что в структуре Администрации Президента Украины нет подразделов по организации и контроля над проведением проверок правоохранительными органами”, - отметил В.ШВЕЦ.

Депутат подчеркнул, что именно с таким запросом он обратился и к генеральному прокурору Украины. “На это обращение я получил ответ за подписью заместителя генерального прокурора, в котором указано, что обращение о проверке изложенных в статье сведений относительно законности действий служебных лиц направлено по принадлежности в Службу безопасности Украины”, - сказал В.ШВЕЦ.

При этом, добавил он, “СБУ предложила, при наличии оснований для прокурорского вмешательства, соответствующие материалы направить в Генеральную прокуратуру Украины”.

По словам В.ШВЕЦА, в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса, сообщение в прессе о совершенном преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела. «Вот так Президент ЯНУКОВИЧ и правительство АЗАРОВА борются с коррупцией в Украине», - подчеркнул депутат.