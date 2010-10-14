Власенко заявляет, что передача секретных документов для проведения аудита правительства Тимошенко носит признаки преступления

Киев. 14 октября. УНИАН. Народный депутат, член фракции БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО считает, что в настоящее время можно говорить о признаках преступления, поскольку иностранцы – представители Trout Cacheris, PLLC во время проведения так называемого аудита работали с документами, составляющими государственную тайну.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Разглашением государственной тайны является сам факт передачи лицам, не имеющим соответствующей степени доступа к этим документам. Таким образом факт, что эти юристы знакомились с этими документами, выглядит так, что это является составом преступления, поскольку иностранцы не имеют возможности получить допуск надлежащего уровня”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, все дальнейшие действия по разглашению этих документов, их публикация - это продолжение этого преступления или совершение другого преступления аналогичного содержания.

Он не исключил обращения в правоохранительные органы после детального изучения отчета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, международные аудиторы заявили, что выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом заявили представители фирм, проводивших аудит, - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc.

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества при участии должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.

13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом, а также того, куда были направлены эти деньги.