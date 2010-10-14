14 октября 2010 года в Украине стартовала социальная программа «Легко дышать – легко жить!»

В Украине зарегистрировано примерно 240 тысяч пациентов, страдающих бронхиальной астмой (БА). В процентном соотношении эта цифра составляет 0,6–0,8% населения. Однако в мире количество страдающих БА значительно выше – от 4,7 до 6,7% в разных странах. Следовательно, в Украине реальное количество пациентов, которые страдают БА, значительно больше. Социальный и экономический ущерб от БА в мире превышает ущерб от СПИДа и туберкулеза вместе взятых.Такая женеутешительная ситуация наблюдается и с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ). На сегодня в мире насчитывается 600 млн человек, больных ХОЗЛ. К 40-летнему возрасту примерно 25% населения имеют нарушения функции внешнего дыхания. По прогнозам специалистов, к 2020 году ХОЗЛ выйдет на 3-е место в мире по распространенности среди всех заболеваний.

Миллионы людей становятся инвалидами вследствие данных болезней, в то время как указанные заболевания достаточно легко поддаются лечению, если выявлены на ранней стадии. Для подтверждения диагноза следует провести инструментальное исследование. Золотым стандартом такой диагностики является определение функции внешнего дыхания – спирометрия. В целях повышения осведомленности населения о заболеваниях легких и методах их выявления запланирован целый ряд акций во всем мире и 2 010 год официально признан «Годом легких».

День 14 октября объявлен Всемирным днем спирометрии. Именно в этот день в Киеве в УНИАН состоялась пресс-конференция, посвященная одной из инициатив социальной программы«Легко дышать – легко жить!» , посвященной Всемирному Дню спирометрии . В программе принимают участие ведущие специалисты – пульмонологи и аллергологи – со всей Украины и те, кому небезразлична проблема БА и ХОЗЛ. Цель этой акции – предоставить возможность большему количеству людей пройти первичное обследование на наличие заболеваний легких, а пациентам, страдающим БА и ХОЗЛ – информацию о современных возможностях лечения. Ведь вопрос образования пациентов также очень важен. Необходимо доходчивое объяснение того, что это за заболевания, каковы их симптомы и принципы лечения. Образованный пациент гораздо легче добьется лучших результатов терапии.

В связи с этим, социальная программа «Легко дышать – легко жить!» ставит перед собой несколько целей: повысить информированность общественности о проблемах БА и ХОЗЛ; акцентировать внимание людей, которые входят в группы риска, на необходимость определить функцию легких с целью ранней диагностики заболеваний; у пациентов с уже существующей БА и ХОЗЛ повысить уровень знаний о современных возможностях лечения; как результат – ожидаемое снижение инвалидизации населения от данных заболеваний и повышение качества жизни пациентов с БА и ХОЗЛ.

Программа также призвана предупредить об основных факторах риска заболеваний дыхательной системы, на которые следует обратить внимание: возраст старше 40 лет; активное/пассивное курение; пребывание в загазованных помещениях; контакт с вредными выбросами в атмосферу; частые инфекционные заболевания дыхательных путей; аллергические заболевания. Именно у людей с указанными факторами риска вероятность развития БА выше всего. Предпочитая игнорировать состояние своего здоровья, курильщики и люди, подверженные риску легочных заболеваний, тем самым резко увеличивают свои шансы на инвалидизацию и реальное снижение качества жизни. Именно из-за того, что диагностика заболеваний легких происходит чаще всего тогда, когда болезнь зашла слишком далеко, люди с БА и ХОЗЛ так часто становятся инвалидами. «Сегодня пришло время продемонстрировать общественности то, как легко можно вернуть себе контроль над своим здоровьем, выделив всего несколько минут на простой и безболезненный спирометрический тест», – заявил президент Европейского респираторного общества профессор Марк Декрамер.

16 октября в рамках социальной программы «Легко дышать – легко жить!» запланирована информационная акция. Такого рода мероприятие проводится в Украине впервые и проходит при поддержке компании «АстраЗенека».

Начиная с 20 октября, в Киеве будет работать кабинет спирометрии. Каждый желающий при наличии направления сможет бесплатно определить функцию внешнего дыхания с помощью спирометрии, запись на которую будет проводиться через горячую линию 0 (800) 500 441. Там же можно получить информацию, куда обратиться в случае наличия у пациента БА или ХОЗЛ.

Социальная программа «Легко дышать – легко жить!», стартовав в Киеве,продолжится в Донецке и Днепропетровске, тем самым даст возможность жителям этих городов узнать больше о проблеме БА и ХОЗЛ.