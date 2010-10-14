По Конституции 1996 года выборы в Верховную Раду должны состояться в 2011 году - эксперт

Киев. 14 октября. УНИАН. Председатель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО считает, что если возвращаться к Конституции 1996 года, то выборы в Верховную Раду должны состояться в 2011 году.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам И.КОЛИУШКО, «если мы вернулись к Конституции 1996 года, то тогда парламентские выборы должны состояться уже в 2011 году».

При этом он напомнил, что представители нынешней власти утверждают, что органы власти должны осуществлять свои полномочия в соответствии с редакцией Конституции 1996 года, а срок их полномочий определен Конституцией 2004 года. “Как оно так выходит, я не понимаю. Может, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что нужно быть логичными. Если действует Конституция 1996 года, то и в части полномочий, и в части сроков полномочий. И наоборот, если мы считаем, что мы не хотим менять действующим органам режим их работы, то тогда они должны доработать срок своих полномочий с теми полномочиями, которые они имели”, - сказал И.КОЛИУШКО.