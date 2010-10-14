В Партии регионов рано или поздно произойдет внутрипартийный раскол - Гарань

Киев. 14 октября. УНИАН. Научный руководитель Школы политической аналитики Алексей ГАРАНЬ считает, что рано или поздно в Партии регионов произойдет внутрипартийный раскол.

По это он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ГАРАНЯ, так масштабно и так нагло никогда не нарушались законы. “Очевидно, в окружении ЯНУКОВИЧА думают, что пришли к власти навсегда”, - сказал политолог. Он отметил, что власть пытается навязать обществу два стереотипа. Первый касается того, что якобы международные структуры имеют “снисходительное” отношение к происходящему в Украине, а второй, что Украина развивается по французской модели. “Но это не французская модель, потому что во Франции правительство формируется по результатам парламентских выборов”, - сказал политолог.

А.ГАРАНЬ отметил, что возвращение к Конституции 1996 года является падением роли парламента и малых фракций. В то же время, по его словам, учитывая существующую ситуацию сейчас должно было бы происходить сплочение Партии регионов вокруг Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время, сказал он, происходящий процесс делает Президента более независимым от Партии регионов. “По большому счету для него не так важно побеждает ли сейчас Партия регионов на выборах, какой будет результат на парламентских выборах”, - отметил он. А.ГАРАНЬ считает, что впоследствии это может усилить противоречия внутри Партии регионов и привести к внутреннему расколу. “Я думаю, они будут неминуемы, но когда это произойдет реально, сказать трудно”, - отметил он.