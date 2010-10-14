Почти 80% жителей Киевской области планируют принять участие в голосовании на выборах в облсовет - опрос

Киев, 14 октября. УНИАН. Почти 80% жителей Киевской области планируют принять участие в голосовании на выборах в областной совет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора Института экономического и политического анализа Сергей КУТНЯКОВ, представляя результаты социологического опроса по оценке гражданами политической ситуации и отношению к выборам депутатов Киевского облсовета.

"В частности, 53,6% опрошенных сообщили, что однозначно приняли бы участие в голосовании, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Киевский областной совет. Еще 25,3% респондентов ответили, что, скорее всего, приняли бы участие в голосовании", - сказал С.КУТНЯКОВ.

По его словам, лишь 5,6% опрошенных однозначно не будут принимать участия в выборах, 7,7% ответили "скорее, нет", 7,8% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

С.КУТНЯКОВ также добавил, что 35,1% респондентов намерены поддержать Партию регионов, 18,2% - партию "Батькивщина", 6,5% - "Фронт Змін", 6,4% - "Сильную Украину", 3,1% - "Нашу Украину".

Согласно результатам опроса, поддержать «Украинский демократический альянс за реформы» планируют 1,5% опрошенных, КПУ - 2,4%, Народную партию - 2,5%, "Свободу" - 1,1%, СПУ - 1,5%, Украинскую социал-демократическую партию - 1,8%.

С.КУТНЯКОВ добавил, что 7,7% респондентов еще не определились с выбором, 4,9% не поддерживают кандидатов ни от одной из партии, а 4,2% указали, что не пойдут на выборы.

Институт экономического и политического анализа проводил социологический опрос в период с 10 по 13 октября при участии 2 тыс. 240 респондентов. Выборка представляет городское и сельское население Киевской области старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.