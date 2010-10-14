Киев. 14 октября. УНИАН. Корпорация “Украинско-польский центр академических обменов” осуществляет поддержку украинской молодежи, которая получает образование за рубежом.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления корпорации Алексей МОСКАЛЕНКО.

Он отметил, что корпорация помогает молодым людям Украины получить высшее образование в Польше. По его словам, полученный в польских вузах диплом признается во всех странах Евросоюза. Он отметил, что центром совместно с польскими высшими учебными заведениями для украинских студентов разработаны учебные планы, которые содержат дисциплины как польских, так и украинских стандартов.

Он сообщил, что минимальная стоимость одного года обучения в Польше составляет 2200 евро, но для украинских студентов стоимость - около 1000 евро в год, а плата за один день проживания составляет 3 евро. По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам, проинятым Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и корпорации “Украинско-польский центр академических обменов”. А.МОСКАЛЕНКО подчеркнул, что в соответствии с Декларацией о сотрудничестве от 14 июня 2010 года, которую подписали министерство и корпорация, они будут сотрудничать для “предоставления украинской молодежи возможности получать образование в европейских университетах на льготных условиях”. Он отметил, что корпорация сотрудничает с Опольским университетом и Высшей школой управления и администрации в городе Ополе.

А.МОСКАЛЕНКО также отметил, что в рамках выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу корпорация будет заниматься кадровым обеспечением волонтерами “Евро-2012”. Он отметил, что студенты, которые будут обучаться по проекту центра, смогут проходить специальный курс подготовки волонтеров на Евро-2012 по официальным стандартам УЕФА, что увеличит их шансы стать официальными волонтерами на время проведения чемпионата.

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Сергей ГЛУЩЕНКО сообщил, что первая группа студентов уже выехала в Польшу. По его словам, в рамках проекта предусматривается подготовка студентов для работы в Украине. Он отметил, что речь идет о подготовке “на европейском уровне с европейскими сертификатами”.

С.ГЛУЩЕНКО также сообщил, что в рамках сотрудничества министерства с корпорацией будет внедрена программа социально-психологической адаптации спортсменов, которые завершили активные выступления.

Советник министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор ДАДОНОВ отметил, что одна из основных задач проекта - интеграция Украины в ЕС. По его словам, учась в Польше, “каждый студент делает маленький шаг к ЕС”, набираясь знаний и рассказывая об Украине. “Ведь от этого больше пользы, чем от хождения с плакатами, на которых написано о желании вступить в ЕС”, - сказал В.ДАДОНОВ. Он отметил, что корпорация не только будет отправлять студентов на учебу за границу, но откроет в Украине курсы для спортсменов, которые завершают свою карьеру и хотят освоить новые виды деятельности, новые профессии.

Директор гимназии “Киево-Могилянский коллегиум” Александр КОВАЛЬЧУК отметил на пресс-конференцию, что участие общеобразовательного заведения в подобных проектах гарантирует получение образования высокого качества за рубежом. “Это очень хорошая идея и уже есть среди моих воспитанников и среди воспитанников моих коллег ученики, которые заинтересовались этим проектом и уже сегодня думают о том, чтобы уже в будущем году принять участие в проекте”, - сказал он. По его словам, “за подобными корпорациями, за подобными инициативами – будущее, поскольку у наших детей будет возможность получить неплохое европейское образование”.

В пресс-конференции через Интернет–мост приняли участие польские педагоги, которые представили высшие учебные заведения, работающие в этом проекте.

Информационное агентство УНИАН является одним из партнеров этого проекта и запускает новый информационный продукт - “УНИАН-Образование”, где можно будет узнать последние новости и о корпорации и о самой программе.