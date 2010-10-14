«Укрзализныця» с 2003 г. направила около 600 млн. грн. на программу повышения безопасности на ж/д переездах

Киев. 14 октября. УНИАН. «Укрзализныця» с 2003 по 2010 г. направила около 600 млн. грн. на выполнение Программы повышения безопасности движения на ж/д переездах железных дорог Украины 2003-2007 гг., выполнение приказов Минтранссвязи по повышению безопасности на переездах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей МИХАЛЬЧУК.

По его словам, за счет этого 352 переезда с дежурными были оборудованы шлагбаумами для перекрытия всей проезжей части, уложено свыше 640 резиново-кордовых покрытий и сборных железобетонных настилов, улучшена видимость на 948 переездах, капитально отремонтированы и модернизированы 1044 переезда, оборудовано 23 переезда с автобусным движением дополнительными лунно-белыми сигналами, установлено почти 4700 светофорных головок, пересмотрена категория или закрыты 190 малодеятельных переездов.

В период 2003-2010 гг. 76 переездов перевели в категорию с дежурными, 80 переездов оборудовали автоматикой, построили 8 новых транспортных развязок в разных уровнях (путепроводов), внедрена система новых барьерных установок.

Кроме того, ведомство проводит ежегодные комиссионные осмотры переездов, профилактические работы с населением на прилегающих к железным дорогам территориях, проводит разъяснительную работу в детсадах, школах, проводит конкурсы для привлечения внимания к проблеме соблюдения правил на железной дороге.

В свою очередь, руководитель аналитической группы консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» Дмитрий ПОДТУРКИН отметил, что к повышению безопасности на железных дорогах необходимо привлекать и местные власти. По его словам, еще в 2008-2009 гг. на Приднепровской железной дороге был разработан пилотный проект по повышению безопасности, была создана рабочая группы ПЖД и Днепропетровской ОГА. Проект необходимо было на первом этапе профинансировать на 347 млн. грн., однако возможности для его реализации при помощи местной власти так и не были найдены.

Напомним, правительство планирует разработать государственную программу с целью обеспечения безопасности на железнодорожных переездах.

В соответствии с этой программой, на первом этапе государство профинансирует обустройство шлагбаумами всех без исключения переездов через железнодорожные пути. Второй этап реализации программы предусматривает сооружение мостов и путепроводов через железнодорожные пути с целью полной ликвидации всех переездов.

По словам первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, реализация этой программы будет стоить около 2 млрд. грн.

«Укрзализныця» рассчитывает в течение месяца завершить разработку программы по строительству путепроводов через ж/д пути.