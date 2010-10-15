Ассоциация фермеров и частных землевладельцев против снятия моратория на продажу сельхозземли

Киев. 15 октября. УНИАН. Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) выступает против снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил заместитель президента АФЗУ, председатель забастовочного комитета АФЗУ Леонид КИРИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, ассоциация будет требовать от Верховной Рады продления моратория до принятия пакета законов, которые обеспечат прозрачный рынок купли-продажи земли и создадут благоприятные условия для владельцев земельных участков.

В частности, эксперт считает, что правительство должно создать Земельный банк, который бы осуществлял операции по купле-продаже сельхозземли. “Это оградит рынок от спекуляций. Тогда земля останется у украинцев”, - сказал Л.КИРИЧЕНКО.

Также, по словам эксперта, нужен Закон «О рынке земли» для того, чтобы человек, который живет и работает на земле, имел возможность ее купить. “К сожалению, почти все фермеры Украины, которых насчитывается больше 40 тыс., не имеют такой возможности. Государство должно обеспечить доступные финансовые ресурсы под проценты согласно мировым нормам и сроком до 20-25 лет”, - добавил Л.КИРИЧЕНКО.

По его мнению, свободная продажа земли в условиях неприятия ряда законов углубят кризу в селе.

Как сообщал УНИАН, 19 января т.г. парламент преодолел вето Президента на закон о моратории на продажу земли до 2012 года, и, в соответствии с Конституцией Украины, Президент должен был его подписать.

2 февраля т.г. на сайте Верховной Рады был обнародован закон о продлении моратория на продажу земли до 2012 года.

Напомним, мораторий должны были снять с 1 января 2011 года.