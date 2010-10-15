Украинские автомобилисты призывают Кабмин ввести единые стандарты на нефтепродукты и создать орган контроля качества на АЗС

Киев. 15 октября. УНИАН. Участники социальной сети автомобилистов Украины AutoVisio и представители крупных нефтетрейдеров подписали Манифест автомобилистов Украины «Против некачественного топлива», в котором призывают Кабинет министров Украины ввести с 1 января 2011 года единые национальные стандарты производства бензина ДСТУ 4839:2007 и дизельного топлива ДСТУ 4840:2007, а также создать единый орган контроля качества нефтепродуктов на АЗС.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель Автомобильного социального портала AutoVisio, председатель Оргкомитета Всеукраинского автопробега «Против некачественного топлива» Виталий ЧЕХОВСКИЙ.

По его словам, с 9 по 15 октября активисты социальной сети автомобилистов провели Всеукраинский автопробег «Против некачественного топлива», маршрут которого прошел через Харьков, Донецк, Днепропетровск, Николаев, Одессу, Винницу, Львов и Киев.

Сегодня, по прибытию основной колонны в Киев, участники автопробега передали представителям Кабинета министров Манифест с подписями автомобилистов, которые были собраны по маршруту автопробега.

В частности, в Манифесте отмечено, что как показали результаты всеукраинского опроса на портале AutoVisio, более чем 50 000 пользователей неудовлетворены качеством автомобильного топлива в Украине и готовы к активным действиям для изменения ситуации.

Как отметил В.ЧЕХОВСКИЙ, исследования лаборатории AutoVisio в Киеве, Львове, Донецке, Харькове, Днепропетровске, Запорожье подтвердили факт массового присутствия на АЗС бензина, который не отвечает даже устаревшим украинским стандартам.

Также в Манифесте содержится обращение к представителям СМИ, украинским и зарубежным общественным организациям, органам местного самоуправления с просьбой поддержать инициативу автомобилистов и содействовать ее популяризации для решения поставленных целей.

Со стороны нефтетрейдеров под Манифестом подписались представители Концерна «Галнафтогаз» (Львов), компаний «КЛО» (Киев) и «Параллель» (Донецк).

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года все моторные топлива, которые реализуются на рынке Украины, должны отвечать требованиям ДСТУ 4839:2007 «Бензины автомобильные повышенного качества. Технические условия» и ДСТУ 4840:2007 «Топливо дизельное повышенного качества. Технические условия» (аналог Евро-4).

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск евробензинов заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

В то же время Украинский научно-исследовательский институт нефтеперерабатывающей промышленности «МАСМА» заявил о неготовности к переходу на стандарт качества нефтепродуктов Евро-4 вплоть до 2012 года.