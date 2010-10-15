На выборах в Киевский облсовет лидирует Партия регионов - опрос

Киев. 15 октября. УНИАН. На выборах в Киевский областной совет лидирует Партия регионов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил научный руководитель Центра социальных технологий “Социополис”, кандидат социологических наук Сергей ЛИТВИНОВ, ссылаясь на результаты опроса.

Согласно данным опроса, на выборах в Киевский областной совет Партию регионов готовы поддержать 28,9% респондентов, партию “Сильная Украина” - 14,8%, “Батькивщину” - 11%, “Фронт Змин” - 4,1%, ВО “Свобода” - 3,8%, Народную партию - 3,1%, “Нашу Украину” - 2,5%, партию “УДАР” - 2,3%, КПУ - 2,2%, Партию зеленых - 1,8%. За другие партии суммарно готовы проголосовать 4,3% респондентов. В то же время, против всех намереваются проголосовать 9,2%, не смогли ответить на вопрос 12% опрошенных.

Комментируя результаты опроса, С.ЛИТВИНОВ заметил, что “Киевщина всегда была электоральным регионом БЮТ, и, соответственно, ожидалось, что у “Батькивщины” будут значительно выше результаты, чем мы получили”. В то же время он добавил, что “это феномен не только Киевской области”, отметив, что Партия регионов, по результатам исследований, “везде улучшает свои результаты, даже в областях нетрадиционных, нехарактерных в электоральном плане для этой партии”.

По словам С.ЛИТВИНОВА, он не может объяснить, “почему снижаются поддержка и уровень доверия к действующему Президенту Украины и правительству больше чем на 15%, а рейтинги Партии регионов растут, потому что это какой-то очень странный феномен”.

С.ЛИТВИНОВ также отметил, что высокая поддержка жителями столичной области партии “Сильная Украина“ была ожидаемой. По его словам, на президентских выборах в Киевской области “ТИГИПКО демонстрировал, приблизительно, такой же рейтинг”. “Эта партия имеет стабильные и очень сильные позиции во многих регионах, а не только в Киевском”, - добавил он.

Научный руководитель Центра социальных технологий “Социополис” считает, что падение рейтинга “Батькивщины” можно объяснить скандалами с избирательными списками в Киевской областной и Львовских областной и городской организациях партии.

С.ЛИТВИНОВ сообщил, что прогнозируемая явка жителей Киевской области на местные выборы составляет около 70%. По его данным, отвечая на вопрос: “Скажите, пожалуйста, если бы выборы в местные органы власти проходили в следующее воскресенье, Вы бы приняли участие в голосовании?”, 54,3% респондентов сказали “безусловно, да”, 15,8% - “скорее, да”, а 9,5% - “скорее, нет”, 14,6% - “безусловно, нет”, 5,8% - “тяжело ответить”.

Научный руководитель Центра социальных технологий “Социополис” также отметил, что по сравнению с президентскими выборами активность избирателей на местных выборах прогнозируется ниже на 15%, следовательно, этим местным выборам, невзирая на оптимистические ожидания, люди придают меньшее значение, чем выборам Президента страны. По его словам, “это не новая тенденция”.

Кроме того, С.ЛИТВИНОВ заметил, что чаще всего респонденты, отвечая на вопрос о наиболее острых проблемах в их населенном пункте, указывали на плохое состояние и низкую пропускную способность дорог (41,5%). По его словам, 36,8% опрошенных считают, что это высокие коммунальные тарифы, 27,6% - низкий уровень зарплат, пенсий, 21,2% - высокий уровень безработицы, 17,9% - плохое качество коммунальных услуг, 14,1% - плохая система уборки и утилизации мусора, 11,7% - коррупция в местных органах власти, 6% - загрязнение окружающей среды. При этом социолог отметил, что опрошенные имели возможность давать по несколько ответов.

Центр социальных технологий “Социополис” проводил опрос жителей Киевской области с 6 по 13 октября (полевой этап - с 8 по 11 октября 2010 года). Общий объем выборки составляет 1600 респондентов – постоянных жителей Киевской области. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.