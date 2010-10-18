На выборах мэра Одессы за Костусева готовы проголосовать 43,4% избирателей – опрос «Социополиса»

Киев. 18 октября. УНИАН. На выборах мэра Одессы за кандидата от Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА готовы проголосовать 43,4% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра социальных технологий «Социополис», проведенные по заказу Агентства моделирования ситуаций, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как показывают данные опроса, главный конкурент А.КОСТУСЕВА - действующий мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ - значительно отстает в избирательной гонке - за него готовы проголосовать только 18,3% опрошенных избирателей. Все другие кандидаты на пост городского председателя Одессы имеют уровень поддержки в пределах 2% и меньше. Кроме того, достаточно большое количество респондентов еще не определились, за кого голосовать (16%).

В то же время результаты исследования продемонстрировали, что большинство жителей Одессы считают, что новым мэром их города станет А.КОСТУСЕВ. 57,1% опрошенных назвали его фамилию, отвечая на вопрос «Кто из кандидатов на пост городского председателя выиграет выборы?». При этом 16,4% респондентов ответили, что, по их мнению, выборы выиграет Э.ГУРВИЦ. Около четверти респондентов (24,6%) не смогли ответить на этот вопрос.

Как отметил директор «Социополиса» Сергей ПАНЧЕНКО, полученное распределение ответов на указанный вопрос в целом является ожидаемым.

«Вполне логично, что большинство сторонников того или кандидата верит в его победу. Вместе с тем наблюдается заметное превышение, на 12,7%, показателя КОСТУСЕВА в ответах на этот вопрос над его электоральным рейтингом, то есть в победу КОСТУСЕВА верят не только его сторонники, но и определенная часть сторонников других кандидатов», - сказал С.ПАНЧЕНКО.

По его словам, количество респондентов, которые верят в победу Э.ГУРВИЦА, меньше количества тех, кто планирует за него проголосовать. Таким образом, можно утверждать, что в целом среди жителей Одессы сформировалось ожидание победы А.КОСТУСЕВА на выборах городского председателя, - отметил эксперт.

«Накануне выдвижения (кандидатов в меры Одессы - УНИАН) кандидат от Партии регионов господин КОСТУСЕВ имел рейтинг в районе 12-14%, как, кстати, и все кандидаты. На сегодняшний день мы можем говорить, что все кардинально изменилось, и уже по оценкам наших коллег у него 43,4% и 18,3% - у ГУРВИЦА», - прокомментировал ситуацию в Одессе директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

В то же время явным лидером в рейтинге политических партий - участников выборов в Одесский городской совет является Партия регионов, за которую намерены проголосовать 45,5% опрошенных избирателей. Кроме Партии регионов, по состоянию на начало октября в Одесский городской совет проходят еще три партии - «Сильная Украина» (с уровнем поддержки 13,8%), «Родына» (5,8%) и «Фронт Змін» (4,1%). Определенные шансы на преодоление 3%-го проходного барьера имеет также Коммунистическая партия Украины, текущий уровень поддержки которой составляет 2,4%. Рейтинги всех остальных партий не превышают 1,4%.

Исследование «Электоральная ситуация в Одессе накануне местных выборов 31 октября 2010 года» было проведено «Социополисом» по заказу АМС с 7 по 13 октября 2010 года (полевой этап - с 8 по 10 октября). Общий объем выборки составляет 800 респондентов - постоянных жителей Одессы в возрасте от 18 лет, имеющих право голоса. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 2,8%.